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上海辟谣"火锅店60多人一氧化碳中毒" 伤者共35人
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新闻晨报 2016-11-20 11:06
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　　晨报记者邬林桦

　　昨晚，一名微博网友爆料称，前晚位于双阳支路127号的“钱家乔老爷”火锅店内，发生一氧化碳浓度超标导致食客疑似中毒事件。该网友称，事发时店内一氧化碳超标20多倍，伤者被分别送至长海医院、杨浦中心医院和新华医院救治。记者昨晚从杨浦区新闻办获悉，出现中毒症状的伤者共35人，其中包括2名员工，并非之前网传的“60多人中毒”。目前伤者均已出院，具体事发原因仍在进一步调查中。

　　未出现严重中毒症状

　　“我家人当时也在里面吃火锅，是老北京涮羊肉，锅子中间有炭的。”上述网友发布的就诊病历显示，前晚9点47分许，中毒患者被送到长海医院救治，经血液检测，确认有一氧化碳中毒症状。

　　昨晚10时许，记者赶到长海医院，获悉所有伤员均已离院回家，没有出现严重的中毒症状。随后，记者赶到双阳支路“钱家乔老爷”火锅店，往日正当生意火爆的时间，昨天却店门紧闭，店内一片漆黑。门口贴着告示:本店内部调整，如有就餐需要请到内江路469号，请相互转告，给大家带来的不便，敬请谅解。

　　“平时这个时间点，这家火锅店的生意非常好，但是听说昨天晚上出事了，是什么炭中毒。那张告示也是昨天出事后贴的，今天直接关门了。”对面一家鸡排店的老板告诉记者，前晚8点20分左右，他看到有几个人在门口呕吐，不少食客跟店员发生争执。随后110和120赶到现场。

　　或为炭火燃烧不完全所致

　　据了解，“钱家乔老爷”火锅在上海共开了5家分店，其中两家在杨浦，主营是老北京涮羊肉火锅，采取传统的老北京铜锅，中间用炭火加热。老食客说，饭点基本都要排队，生意很好。

　　记者赶到了位于内江路469号的钱家乔老爷总店，也是上海的第一家分店，店里人头攒动，店门口还有不少食客在排队。一名正在等位的顾客告诉记者，他之前经常到双阳支路那家去吃，昨天准备去吃宵夜时，看到那家门口上贴着一张告示，于是就来了这边，“他家的味道不错的，主要是涮羊肉还挺好吃的”。

　　对于前天晚上双阳支路分店发生的炭中毒事件原因，以及中毒食客情况如何，内江路店的老板娘只表示，那家店是她姐姐管的，自己对当时的情况一概不知情，“我姐姐电话关机了，打了也没用。”记者接着问道，那家店发生中毒事件后，有没有采取相应的防范措施？她拒绝回应，“我不接受采访”。

　　对于事发原因，一名餐饮业内人士猜测，可能由于铜锅中间的炭火燃烧不完全，加上天冷的原因，店门紧闭造成室内空气流通不畅，导致一氧化碳中毒。

　　昨晚11时40分，杨浦区委新闻办就该事件向记者发来情况通报称：11月18日20时16分许，双阳支路一火锅店内多名顾客就餐时出现身体不适，并与店方发生纠纷。110接报后，区公安分局、区安监局、区市场监管、大桥街道等部门迅速到场处置，身体不适人员被送医治疗。经初步调查，共涉及35人(其中员工2人)为一氧化碳中毒，上述35人中，31人症状较轻，经门诊检查后自行回家，症状相对明显的4人留院观察后也于昨晨回家。所有人员均无生命危险。目前涉事饭店已被责令暂停营业。至于事件具体原因，相关负责人表示仍在调查中。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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