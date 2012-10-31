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中消协抽样24款空气净化器 净化效果最多差5倍
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-11-20 10:42
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　　空气净化器抽检6款样品虚标功能

　　中消协抽样24款空气净化器实验显示，净化效果相差悬殊，专家表示并非价越高效果越好

　　近期，京城多次拉起雾霾黄色预警，空气净化器、口罩等装备成为多数消费者防霾的首选。作为家中常用设备，空气净化器去除污染物的效果如何？

　　抽样检测16个品牌24款产品

　　近日，中国消费者协会工作人员以普通消费者身份，随机从北京市的家电卖场、大型百货商场、直营店等渠道购买涉及16个品牌的24款室内空气净化器产品，单价从每台1111元到9990元不等，并送至中国家电研究院实验室进行检测，检测项目包括颗粒物洁净空气量及净化能效、甲醛净化能效、颗粒物累积净化量、除菌率、噪声等。

　　中消协近日公布的实验结果显示，24款空气净化器的净化效果相差悬殊，净化效果最弱的和最强的产品能相差5倍。其中，“ecopureAir怡口”空气净化机和“dyson*戴森”空气净化风扇的净化能效较低。

　　空气净化器后期成本相差悬殊

　　同时，三星、LEXY莱克等品牌净化器的甲醛去除能效也较差。6款样品存在虚标情况，如“ECOVRCS科沃斯”移动空气净化器被测出虚标颗粒物洁净空气量(CADR)。“SHARP夏普”加湿型空气净化器、“SAMSUNG三星”空气净化器和“PHILIPS飞利浦”空气净化器3款样品，颗粒物累积净化量(CCM)等级被测出虚标。

　　据中国家用电器检测所有关专家介绍，空气净化器后期成本相差悬殊。关键部件滤网应定期更换，否则将成为室内空气污染源。不同滤网的使用寿命不同，短的一至两个月，价格从几百元到上千元不等。

　　对于此次空气净化器的检测结果，中消协建议，消费者根据要求的不同，关注产品不同的性能，选择适合的室内空气净化器，并非价格越高，净化能效就越好。

　　实验

　　实验地点：中国家用电器研究院实验室

　　实验样品：24款室内空气净化器，涉及16个品牌，单价1111元到9990元不等

　　1颗粒物净化

　　戴森等3款样品净化能效低

　　实验过程：在30立方米实验舱A内，将空气净化器放置在操作台面上。通过点烟器，点燃香烟输入污染物，来模拟颗粒物，达到标准要求的污染物初始浓度。达到初始浓度后，开机测试，检测时间约20分钟。

　　检测结束后，会得到一个浓度变化的曲线，最终再拟合得出洁净空气量。

　　随后，用颗粒物洁净空气量除以空气净化器的输入功率，计算出空气净化器的颗粒物净化能效。

　　实验结果：24款样品中，3款样品的洁净空气量较低，评分仅为两星。其中，“dyson*戴森”空气净化风扇和“PHILIPS飞利浦”空气净化器的数值均在150以下，与最高的相差4倍多。

　　净化能效方面，“ecopureAir怡口”空气净化机和“dyson*戴森”空气净化风扇的净化能效较低，与最高数值的样品相差5倍多。

　　2去甲醛

　　三星一样品数值最低

　　实验过程：检测方法同上。检测用的污染物为液体甲醛挥发形成的气体，输入实验舱。当初始浓度约为1毫克每立方米时，开机测试，检测时间最长为一小时。

　　检测结束后，通过计算分析会得到一条变化曲线，拟合成甲醛洁净空气量。

　　然后用洁净空气量值除以空气净化器的输入功率，计算出空气净化器的甲醛净化能效。

　　实验结果：24款空气净化器样品中，“SAMSUNG三星”甲醛洁净空气量和数值最低，与数值最高的产品相差近10倍。同时，LEXY莱克净化器的甲醛净化能效值，与最高值的样品相差5倍。

　　3测净化器使用寿命

　　飞利浦一样品仅为2个月

　　实验过程：通过30立方米实验舱检测出洁净空气量数值后，再将净化器置入3立方米实验舱，输入大量香烟模拟的颗粒物，待颗粒物全部净化干净后，将净化器再次放入30立方米实验舱，再次检测洁净空气量。

　　一轮循环检测后，得到的洁净空气量数值会比初始值小很多。此时，将得到的洁净空气量数值与初始值对比，直到洁净空气量达到初始值的50%时，实验方可完成。整个过程中，累计净化掉的香烟量，即为颗粒物累积净化量。

　　通过颗粒物累积净化量数值，可以计算出样品的使用寿命。

　　实验结果：检测结果显示，24款空气净化器的颗粒物累积净化量最高为131149mg，最低为4344mg，相差2倍。一款“PHILIPS飞利浦”KJ145F-A01型号的空气净化器最低。

　　另外，颗粒物净化寿命最高为82个月，最低为2个月，滤网之间的差别凸显。

　　专家说法

　　并非价越高能效越好

　　记者注意到，2016年3月1日，空气净化器产品的新国标正式实施(GB/T 18801-2015《空气净化器》)，标志着我国对空气净化器产品的评价体系进入了一个新的阶段。

　　据中国家电研究院工程师介绍，洁净空气量指空气净化器产生“无特定污染物”的洁净空气的速率，以立方米每小时(m3/h)为单位。洁净空气量是空气净化器固有的性能参数，它与测试舱体积和测试时间没有关系，同时其与污染物是一一对应的。而净化能效( )是指空气净化器单位功耗能产生的洁净空气量。

　　此次实验结果显示，售价5799元的“ecopure Air怡口”(Intelligence 2500)和3900元的“Blueair布鲁雅尔”(270E Slim)两款净化器颗粒物净化能力较弱。这表明，并非空气净化器价格越高，颗粒物净化效果就越好。空气净化器产品净化效果的好坏关键在于其内部的过滤网性能。

　　该工程师建议，消费者应根据自己经济条件，选择性价比较好的空气净化器产品，不要一味追求高价位。

　　防雾霾效果看净化效能

　　中消协相关负责人表示，室内空气的污染一般是颗粒物、气态污染物(甲醛、TVOC等)、微生物等共存。消费者根据要求的不同，关注产品不同的性能，选择适合的室内空气净化器。

　　例如，新装修的房间的空气污染主要是甲醛、苯、TVOC等，消费者购买时可以关注“甲醛净化能力”和“甲醛净化效率”，购买洁净空气量较大、净化能效高的产品。对于老房子，或仅是应对雾霾天的PM2.5，可以选择颗粒物洁净空气量较大、净化效能较高的空气净化器。如果家里有病人和小孩，在选择净化器时还要考虑空气净化器去除微生物的性能，即除菌率越高越好。(记者李婷婷)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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