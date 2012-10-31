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受“排放门”丑闻拖累　大众将在3年内裁员3万人
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-11-20 10:38
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　　11月18日，德国沃尔夫斯堡，大众汽车公司首席执行官马蒂亚斯·米勒在新闻会上宣读裁员声明。(新华/美联)

　　德国大众汽车公司18日宣布，将在3年内裁员3万人，以在“排放门”丑闻持续发酵之际增加收益。

　　美国有线电视新闻网报道，这家欧洲最大的汽车制造商称，裁员将被用来节省花销，以便公司重组其德国的汽车工厂。大约2.3万个被削减的工作岗位在德国本土。大众汽车公司目前全球雇员人数超过61万人。

　　大众表示，已与德国工会组织就裁员达成协议，裁员将以自愿离职的方式进行。作为重组计划的一部分，大众还将在电子汽车及零部件和电池系统等领域投资35亿欧元(约合255亿元人民币)，并在德国国内创造9000个新岗位。

　　裁员后，大众有望自2020年起增收37亿欧元(270亿元人民币)，其德国工厂的生产力也将提高25%。

　　大众“排放门”2015年在美国引爆。当年9月，美国环境保护署指认大众在部分柴油车上安装专门应付尾气排放检测的作弊软件，使汽车能在车检时以高标准过关。大众随后承认在销往全球的1100万辆柴油车上安装专门应付尾气排放检测的软件。

　　“排放门”丑闻曝光后，大众市值迄今蒸发40%。这家车企如今官司缠身，仅在美国就面临超过100亿美元(689亿元人民币)的赔偿压力。(海洋)【新华社微特稿】

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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