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特朗普敲定安全团队成员名单:鹰派领导中情局
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-11-20 10:42
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　　11月18日，电视屏幕上显示着特朗普国家安全团队成员图像：(从左往右)参议员塞申斯、退役将军弗林、众议员蓬佩奥。(新华/美联)

　　美国当选总统唐纳德·特朗普18日公布了新政府国家安全团队成员名单，提名美军退役将军迈克尔·弗林出任总统国家安全事务助理、参议员杰夫·塞申斯出任司法部长、众议员迈克·蓬佩奥为中央情报局局长。

　　除对弗林的提名外，其他两人的提名均需经过国会参议院批准才能生效。

　　【情报高官任安全顾问】

　　弗林即将年满58岁，是退役三星将军，曾任美国国防情报局局长。他曾在竞选期间公开支持特朗普的政策主张。

　　在介绍对弗林的任命时，特朗普在一份声明中说：“弗林将军是这个国家军事、情报领域最重要的专家。对于我本人和我的政府而言，他是无价之宝。”

　　弗林公开强调美国应更加积极地参与打击“伊斯兰国”行动并加强与俄罗斯的合作。他据信还支持美国政府向土耳其引渡土耳其“7·15”未遂政变疑似主使、宗教人士费图拉·居伦。

　　尽管针对弗林的提名无需经由国会批准，但有媒体报道，在帮助特朗普竞选期间，弗林还受雇于咨询公司、帮他国政府游说美国政府。对此，弗林表态，一旦正式出任总统国家安全事务助理，他将切断与咨询公司的往来。

　　【保守派执掌司法部】

　　按特朗普的设想，亚拉巴马州参议员塞申斯将执掌司法部。

　　塞申斯1995年至1997年任亚拉巴马州司法部长，此前12年出任亚拉巴马州南区联邦检察官，1997年当选参议员。

　　在接受提名后，他告诉媒体记者：“我供职司法部门的15年非常有意义，我热爱这一部门、其团队成员和相关工作，能领导(司法部)让我感到无比光荣。”

　　在总统选举期间，塞申斯是早期支持特朗普的共和党人士之一，而且支持收紧移民政策。法新社分析，提名塞申斯为司法部长预示着特朗普将把其竞选期间倡导的移民政策付诸实施。

　　不过，法新社解读，塞申斯以往带有种族歧视意味的言论恐怕会阻碍他的提名通过参议院审核。

　　1986年，塞申斯曾公开批评一名知名白人律师，称后者为非洲裔美国人辩护是对“他所属种族的羞辱”。

　　【鹰派领导中情局】

　　特朗普18日还提名“鹰派”众议员蓬佩奥出任中情局局长。

　　蓬佩奥2010年当选堪萨斯州联邦众议员，如今身兼众议院情报委员会以及能源和商务委员会成员。

　　他曾经严厉批评贝拉克·奥巴马政府的诸多政策，包括与伊朗达成的核协议以及关闭美军古巴关塔那摩监狱。蓬佩奥还曾与他人合写报告，炮轰时任国务卿希拉里·克林顿对美国驻利比亚班加西领事馆遇袭一事处理不当。

　　【了结官司除后患】

　　在积极筹备新政府的同时，特朗普也在抓紧处理一桩官司。

　　18日，特朗普答应支付2500万美元和解费，让有关“特朗普大学”的集体诉讼案在他上任前得以结案。

　　“特朗普大学”创建于2005年，以网络授课方式向学生传授这名地产大亨的生财之道。实际上，它并不是一所大学，而是一家企业，甚至没有获得大学办学认证。自2010年起，“特朗普大学”卷入两起集体诉讼并遭到一名联邦检察官起诉，原因是涉嫌以传授发财“秘技”为名骗钱。

　　特朗普的律师丹尼尔·彼得罗切利说：“当选总统特朗普很高兴能了结这桩官司，我们认为，对每个人而言，这都是一场胜利。”(杜鹃)(新华社专特稿)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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