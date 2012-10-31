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寒潮来袭中东部大部地区将大幅降温 局地降温超16℃
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-11-20 10:42
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　　资料图：11月19日，一场“鹅毛大雪”袭击了吉林省长春市。张瑶摄

　　据中央气象台网站消息，中央气象台11月20日6时继续发布寒潮黄色预警：预计，受寒潮影响，20日至24日，我国中东部大部地区自北向南将先后出现大范围大风降温天气，平均气温将普遍下降6～10℃。

　　其中，西北地区东部、华北西部、黄淮中西部、江淮中西部、江南中西部、华南中北部以及四川东北部、重庆东部、贵州中东部等地气温将下降12～14℃，河南南部、安徽西部、湖北中东部、湖南大部、广西北部等地的部分地区降温可达16℃以上。上述地区伴有4～6级偏北风，东部和南部海区风力有7～9级。

　　11月24日凌晨，华北平原北部部分地区最低气温将达到-10℃左右，最低温度0℃线将位于长江中游至江淮之间，江南南部和华南北部最低气温将达到4～8℃。

　　2016年11月20日至24日过程降温预报图(图片来自：中央气象台网站)

　　2016年11月20日至24日过程最低气温预报图

　　中央气象台预计，20日08时至22日08时，内蒙古中西部偏南、甘肃中南部、宁夏、陕西中北部、华北大部、河南大部以及山东西部、安徽西北部等地的部分地区将出现8～10℃降温，其中，山西北部、北京西南部、河北中部偏西以及宁夏大部等地局地降温超过12℃。上述地区伴有4～6级偏北风。22日凌晨，最低温度0℃线将位于黄淮中部地区，华北平原最低气温将达到-3～-8℃。

　　中央气象台提醒：

　　1、人员要注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备；

　　2、门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧，妥善安置易受大风影响的室外物品；

　　3、应到避风场所避风，通知户外作业人员注意安全；

　　4、留意有关媒体报道大风降温的最新信息，以便采取进一步措施；

　　5、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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