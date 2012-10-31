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四川数万民众祭拜中国歼10女飞行员余旭(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-11-19 11:23
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　　据《华西都市报》11月19日报道，18日早上8时，空军航空兵某师官兵列队道路两旁，依次敬礼，目送生前的好战友余旭烈士最后一程。13时50分，经过近3个小时的航程，余旭烈士骨灰回家了。在余旭的老家四川崇州，有数以万计的乡亲们，等待着英雄的归来，乡亲们打起“崇州的好女儿我们接你回家了”的横幅，欢迎“金孔雀”回家。18日下午，余旭烈士的公祭在四川崇州市体育中心举行，余旭的战友、亲属、母校师生以及社会各界人群陆续前来献花、祭奠。

　　车队将“金孔雀”带回她魂牵梦萦的故乡——四川崇州

　　报道全文如下：

　　草木含悲，万人垂泪。因为这是余旭烈士魂归故里的日子。

　　路迢迢，你慢慢地走；天遥遥，你轻轻地飞。11月18日早上8时，空军航空兵某师官兵列队道路两旁，依次敬礼，目送生前的好战友余旭烈士最后一程。

　　13时50分，经过近3个小时的航程，余旭烈士回家了。

　　11年前，19岁的余旭从这里招飞入伍、展翅蓝天。今天，她终于回来了。

　　数万市民迎接英雄归来

　　机场停机坪上，两名礼兵手捧余旭烈士的遗像和骨灰，迈着礼步、缓缓前行，早早等候在机场的军地双方、家乡父老代表肃穆而立，胸前的白花在风中摇曳——白花朵朵寄哀思，泪光闪闪迎英灵。

　　11月18日，四川崇州各界人士为烈士余旭送行。(摄影/雷远东)

　　“崇州的好女儿我们接你回家了”的横幅，道出大家此时的心声。等候在一旁的车队将“金孔雀”带回她魂牵梦萦的故乡——四川崇州，那里有数以万计的乡亲们，正等待着英雄的归来。

　　车队驶出高速路口，沿途街道两旁站满前来迎接“金孔雀”回家的群众，他们手执“碧血铸军魂堪称巾帼英豪旭日放飞金孔雀”“鹰击长空高飞以展大国威仪青春筑梦”“苍穹余浩气尤数蓝天骄子丰碑矗立女强人”等横幅或手持菊花，肃立着、凝望着，眼光跟着车队的移动而转动。沉痛的心情，悲伤的泪水，轻声的啜泣，送别群众潸然泪下，泪水模糊了每一个人的双眼。

　　十里相送，烈士安息。从高速路口到崇州市体育中心，数万名干部群众自发赶到举行余旭烈士公祭活动的现场，追悼致哀。

　　18日下午，余旭烈士的公祭在四川崇州市体育中心举行。

　　告别厅里气氛静穆，大厅墙上悬挂着余旭烈士遗像，安放在大厅正中的烈士灵柩，覆盖着五星红旗，周围鲜花团簇，两侧悬挂书写着“余音千秋绕碧血蓝天忠魂舞旭煦万古存丹心报国浩气长”的挽联。

　　烈士家属、部队官兵和社会各界人士纷纷上前鞠躬默哀，表达了对烈士无限的怀念和崇高的敬意，现场挽联低垂，哀乐低回，气氛庄重而凝重。

　　一副副挽联、一朵朵白花，寄托着无尽的缅怀和哀思。

　　一堂最好的爱国主义教育课

　　崇州数万群众来了，中国空军八一飞行表演队成都籍老兵来了，崇庆中学的300余名师生来了……只为迎接烈士的归来。

　　18日下午，余旭烈士的公祭在四川崇州市体育中心举行，余旭的战友、亲属、母校师生以及社会各界人群陆续前来献花、祭奠。

　　“我早上6点钟就起床，就是为了来看看咱们四川崇州的好女儿。”67岁的谢月芬站在队伍前列。她坐第一班公共汽车赶到崇州市体育中心时，天刚蒙蒙亮，“已经有很多人排队，还有从四面八方不断赶来的人”。

　　崇庆中学是余旭的母校。在这里，余旭度过了她人生最宝贵的6年中学时光。“余旭是崇州人民的骄傲、中国人民的骄傲。”崇庆中学历史教师李晓毅说，“今天我们是代表崇庆中学6100多名师生，表达对余旭的崇敬之情、敬仰之情。”

　　“娃娃刚放学，我们就带他们赶来了。”崇州市七一实验小学五年级一班的40余名家长，自发带着孩子们迎接烈士归来。家长代表游莉说，“带孩子参加烈士的公祭活动，是一堂最好的爱国主义教育课”。

　　18日下午，余旭烈士的公祭在四川崇州市体育中心举行。

　　“公司50多人自发来参加公祭活动。”崇州刚毅集团检验员魏韬说，“我们都赶来送英雄最后一程。”

　　长歌当哭，战友们送别烈士的英灵。白菊朵朵，诉说着人们对英雄的不舍。直到夜幕已深，仍有群众在默默排队……

　　11月20日上午，余旭烈士的骨灰将送往崇州市烈士陵园举行安葬仪式。烈士将永远长眠家乡，与巴蜀大地融为一体。(四川日报记者 殷鹏 蒋君芳)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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