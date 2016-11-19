我国中东部大部地区将出现明显降温和大风天气。20日至24日，我国中东部大部地区日平均气温将普遍下降6～10℃，其中，西北地区东南部、华北西部和南部、黄淮中西部、江淮中西部、江南中西部、华南北部、西南地区东部气温将下降12～14℃，河南、湖北、湖南、贵州等地的部分地区降温幅度可达16℃以上。期间上述地区伴有4～6级偏北风，东部和南部海区风力有7～9级。

24日凌晨，最低气温0℃线可南压至淮河、汉江到四川北部和川西高原一线；华北平原南部部分地区最低气温将达到-8℃左右，华北平原局部地区日最低气温接近历史11月中下旬极值；江南南部和华南北部最低气温将达到4～8℃左右。

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北方地区将有明显降雪或雨转雪，南方地区将有强降雨。20日白天至23日白天，内蒙古中南部、西北地区东部、华北、黄淮、江淮及江汉北部等地自北向南将先后出现雨转雪(雨夹雪)天气，大部地区过程降水量有10～30毫米，降雪量普遍有4～9毫米，其中北京西部和北部、河北北部和西部、河南中西部、陕西关中及南部、湖北西北部等地降雪量可达10～15毫米，局地可达20毫米。另外，四川盆地东部、福建、广东中东部和海南等地有20～60毫米的降雨，广东南部和海南东部部分地区累计雨量可达100毫米。

北京地区将出现今年入冬以来初雪，降温幅度大。北京地区19日夜间开始出现小雨或雨夹雪天气；20日白天大部分地区将有雨夹雪转雪(北部地区为雪)；20日夜间至21日白天以雪为主；21日入夜后降雪天气逐渐结束。北京大部地区过程累计降水量8～15毫米，降雪量可达5～8毫米(大雪)，北部和西部山区局地有暴雪(10毫米以上)；平原地区积雪深度可达2～5厘米，山区可达5～10厘米，将出现道路结冰。21日至24日日平均气温可下降8～10℃，夜间最低气温-9～-10℃。24日以后气温缓慢回升。

关注与建议

此次冷空气强度强、雨雪范围广，强冷空气过后全国大部地区气温将由前期偏高转为偏低，公众需加强防寒保暖，以防感冒；雨雪后路面可能出现积雪或道路湿滑，部分路段会出现道路结冰现象，各地需防范对道路交通、城市运行等不利影响；东部和南部海域还需防范大风天气危害。