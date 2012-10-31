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中国女留学生在德遭性侵引关注 德警方展开调查
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-19 11:21
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　　疑似受害人微博求助信息

　　原标题：中国女留学生在德遭性侵引关注德警方展开调查

　　中新网11月19日电据外媒报道，中国驻德国杜塞尔多夫总领事馆11月18日通报说，接到一名中国女留学生报告，称其在返回宿舍途中遭性侵。德国警方已经接到报案并开展调查。

　　总领馆通报称：“2016年11月16日晚，中国驻杜塞尔多夫总领馆接一中国女留学生报，称其当晚在返回宿舍途中遭遇性侵并已向德警方报案。中国驻杜塞尔多夫总领馆高度重视领区中国公民人身安全问题，在接获有关讯息后，均会视案情和当事人意愿及时采取相应领保措施。关于上述女留学生受侵害案，总领馆于第一时间联系领区警方，要求警方迅速破案，及时向我通报案情进展，并采取切实措施保护在德中国公民的人身安全。德警方表示正在调查有关案情。总领馆将继续密切关注和跟踪破案进展。”

　　为了保护当事人的隐私，杜塞尔多夫总领馆发布的安全通告里没有公布事发的地点。这位中国女留学生通报的是杜塞尔多夫总领馆，总领馆又和领区警方进行了沟通。德国之声记者18日下午联系到杜塞尔多夫所在的德国北威州刑侦局(Landeskriminalamt NRW)了解情况，该刑侦局媒体发言人朔伦(Frank Scheulen)表示，没有得知近日发生涉及到中国女性公民的性侵案件，同时指出：“我们管辖区里共有47个分局，这要看当事人是在哪个城市哪个警局报的案。就您目前提供的这一些信息，我只能说，我还没有了解到这一事件。”

　　这位刑侦局发言人还提到一个专门发布各警局案件通报的网站www.polizeipresse.de，全德国警局会在这个网站上公布管辖区内发生的案件和调查进展，有时候也会呼吁民众提供线索。朔伦同时补充说，在涉及到性侵犯罪案件时，警方在发表任何通告前会特别谨慎，尤其会做好对当事人的信息保护。

　　德国之声记者在www.polizeipresse.de自动调转的页面www.presseportal.de/blaulicht上找到一条11月18日12点15分德国北威州波鸿警局发布的通告。题目是“年轻女性遭性侵，目击者请与警方联系”。这条通告里虽然没有说明受害女性的国籍，但是案发时间和经过与微信公众号“德国生活报”刊发的截图上哪位女孩的描述十分吻合，对作案嫌疑人的描述也是“30至35岁，1米70身高，黑色头发，大胡子。”

　　中国驻杜塞尔多夫总领馆在18日的安全提醒中还说：“鉴于领区社会治安形势，总领馆在此再次提醒领区中国公民切实注意人身安全，特别是身处偏僻及人烟稀少地带的人身安全。”总领馆告诫中国公民遇到紧急情况拨打德国报警电话，并给出中国在德国各地使领馆的领事保护电话。

　　今年5月，德国德绍中国女留学生李洋洁惨遭奸杀一案震惊德国华人圈以及中国媒体，也被德国《图片报》跟踪报道。25岁的李洋洁本在德绍读建筑专业，今年5月成为性暴力犯罪的遇难者。涉嫌将李洋洁引诱至一处公寓内施暴并杀害的是一男一女两位德国人。该案将于今年11月25日开庭。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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