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菲律宾或将退出国际刑事法院 总统：小国总是受欺凌
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 京华时报 2016-11-19 11:23
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　　据新华社电 菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特17日表示，不排除菲律宾会效仿俄罗斯，退出国际刑事法院。此前，杜特尔特力推的扫毒行动引发西方国家指责，国际刑事法院首席检察官法图·本苏达同样表示“极度担忧”。

　　杜特尔特17日离开菲律宾前往秘鲁首都利马，出席亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议。临行前，他在菲律宾南部城市达沃告诉媒体记者，菲律宾可能退出国际刑事法院。

　　杜特尔特说，俄罗斯认为国际刑事法院没有发挥应有作用，因而退出。“我可能效仿。为什么呢？因为像我们这样的小国总是受到无耻的欺凌。”

　　“如果中国和俄罗斯决定建立新的(国际)秩序，我将第一个加入，”杜特尔特说。

　　他警告包括美国在内的西方国家，不要老拿人权问题说事儿，对菲律宾指手画脚。

　　杜特尔特今年6月底正式就任后，大力打击贩毒等犯罪行为，迄今已有超过4000人死于扫毒行动。西方国家指责杜特尔特政府不尊重“人权”和“法治”。

　　国际刑事法院根据联合国1998年外交全权代表会议通过的《罗马规约》，于2002年7月1日成立于荷兰海牙，负责审理国家、检举人和联合国安全理事会委托审理的案件。

　　然而，国际刑事法院近年来屡屡被批评存在司法偏见。布隆迪、南非、冈比亚三个非洲国家上月底相继宣布退出国际刑事法院。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京也于本月16日签署命令，宣布退出国际刑事法院。

　　普京签署总统令的两天前，国际刑事法院检察官办公室公布报告，就克里米亚并入俄罗斯事件指责俄罗斯“未经乌克兰政府允许”、“控制乌部分领土”。

　　美国在2002年发起反恐战争并入侵阿富汗后，同样宣布退出《罗马规约》。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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