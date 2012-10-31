中国传媒大学女生遇害案开庭

中国传媒大学女生遇害案开庭

昨天上午，备受社会关注的“中国传媒大学女生遇害案”在北京市三中院开庭，行凶者李斯达因涉嫌故意杀人罪出庭受审，被害人周云露父母及李斯达父亲均参加了庭审。因本案涉及个人隐私未公开开庭，但北京晨报记者了解到李斯达当庭认罪。此外，周云露的父母一并提起附带民事诉讼，法院与刑事部分一并进行了审理，该案将择日宣判。

指控

寻求刺激预谋行凶涉嫌故意杀人

记者了解到，24岁的李斯达绰号“达叔”，系河南省新乡市人。2010年李斯达和周云露同时进入中国传媒大学戏剧影视学院学习，本科期间二人没有过多来往。2014年周云露考上研究生，李斯达结业离校。

据公诉机关指控，李斯达为寻求刺激，经预谋后，于2015年8月9日下午2时许，将22岁的周云露诱骗至朝阳区广渠路的租住处，持事先准备的水果刀切、划周云露的颈部，造成周云露左侧颈内静脉破裂，致失血性休克死亡。公诉机关认为，李斯达故意非法剥夺他人生命，致人死亡，情节特别恶劣，后果特别严重，社会危害性极大，其行为触犯了我国《刑法》规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。

案发后，北京市公安局强制治疗管理处司法鉴定中心出具了精神病司法鉴定意见书，表明李斯达无精神病，实施犯罪行为时无精神性症状导致的辨认和控制能力障碍，评为完全刑事责任能力。

庭前

事后未得一声道歉望法院判死刑

昨天9点30分，本案在北京市三中院开庭审理。在开庭前，记者在法庭门前见到了周云露的父母。“出了这种事，相信大家都会理解我们作为被害人家属的心情。”周父告诉记者，他与云露母亲是在本月16日到的北京，按照法院要求，清早8点就到法院门口等待开庭。

据周父讲，今天除了审理案件的刑事部分外，还会对他与周云露母亲提起的附带民事诉讼一并进行审理，但对于索赔的具体金额，周父表示不方便透露。“从事情发生到现在，李斯达的家属从没与我们联系表示过歉意。”最后周父表示，希望法院能够判处李斯达死刑。

开庭前40分钟，周云露父母在工作人员的引导下走进法院。5分钟后，李斯达的父亲也戴着口罩匆匆赶到了法院门前，对于记者的采访，李父没有回答任何问题，而身后李斯达的辩护人也称不方便接受采访。

庭审

口头认罪未鞠躬致歉过程中很冷静

由于本案涉及个人隐私，故法院进行了不公开开庭审理。记者了解到，周云露父母的代理人是曾任李天一案受害人的代理律师田参军。庭后田参军在接受北京晨报记者采访时表示，李斯达口头表示认罪、悔罪，但未向被害人家属表示真诚的歉意。“李斯达在法庭上没有流泪，也没有鞠躬致歉，可以说庭审过程中他比较冷静。”田参军说。

对于民事部分的赔偿数额，田参军表示因周云露父母不愿公开，所以他也不方便告知记者，李斯达的父亲在庭审中称愿意进行赔偿，但对于对方是否具有赔偿能力，田参军表示对此还不了解。对于量刑建议，田参军称公诉机关当庭并未明确。李斯达的辩护人为其进行了最轻辩护。“辩护人认为李斯达存在自首情节，但公诉机关对此不认同。”田参军说。

庭后

不满被告庭上态度周父无法接受

昨天13点10分，本案结束全部审理。法庭将择日宣判。

在庭审结束后不久，周云露的父母走出了法院。接受记者采访时，周父称他在庭审时已经表达了自己的诉求，但他对李斯达在法庭上的态度不满意。“我还是希望能够判处他死刑，这种人不能留在社会上。”周父还透露，在庭审中有件事让他非常不能接受，但对于具体何事他未告诉记者，“我现在的心情难以平静。”

事后，田参军向记者解释称，周父称不能接受的事情，可能与李斯达一方的辩护词有关。“对方说李斯达是个善良的孩子，但这客观上与李斯达的恶劣行径不相符，所以让周云露爸爸不能接受。”

记者想采访李斯达父亲及辩护人，但并未等到对方出现。

焦点

自称情况都在剧本中

此前李斯达在接受检察官询问时，曾说自己喜欢写作、弹钢琴，更喜欢无拘无束的生活。他的父母是教师，从小对他要求很严，只要犯错父母总会第一时间训斥他。

大学毕业后，李斯达称自己没有像其他人那样用心找工作，而是去4S店弹钢琴。几个月后，他就辞了职，接下来的几份新工作也让李斯达不满意。“非常心灰意冷，有点想寻死。”李斯达这样形容自己当时的心情。

李斯达说，为了寻求刺激，他以拍电影招女演员为由将周云露约到了案发出租屋内。为诱骗周云露，他还写了剧本，是一个女孩被捆绑的戏。见周云露有一些迟疑，李斯达告诉她，演出费用一天500元，有团队，拍摄地点就在出租屋内。在出租屋内，李斯达想对周云露有不轨行为遭到反抗后动了杀心。

“我平常遵纪守法，就想找一个巨大的刺激来发泄”，“算她倒霉，她只是个无辜的牺牲者”，“适当的忏悔是有的，可时间这么久了，我也冷漠了”。在面对检察官的询问时，李斯达一直以令人诧异的冰冷态度回答。

田参军告诉记者，昨天的庭审中李斯达在回答他父亲的问题时，依旧说“情况都在我的剧本当中”，剧本里的内容包括如何杀人、如何强奸、如何求死等等。田参军认为，这表明李斯达主观上已经预料到他的行为会产生什么样的结果。

案件回顾

2015年8月10日晚上，一则传媒大学女生周云露失联33小时的消息，传遍社交网络。据周云露同学讲，她去年8月9日中午前往朝阳区百子湾参加本科同学李斯达的剧组拍戏。可之后周云露失联，这引起了同学们担心。校方于10日晚向警方报案。警方接警后将一同失联的李斯达列为重要嫌疑人，并在内蒙古饭店将李斯达找到。面对破门而入的民警，李斯达颇为冷静。“对不起，人没了。”从李斯达嘴里，只吐出这冰冷的六个字。经过初步审讯，李斯达对强奸周云露未遂、将其杀害的犯罪事实供认不讳。

同学失联学校报警

2015年

8月9日

周云露被李斯达骗至出租屋内惨遭杀害

8月10日

周云露同学发微博求助，“中传女生失联33小时”事件引起广泛关注

8月11日

民警将李斯达抓获，其对杀害周云露的犯罪事实供认不讳

2016年

8月24日

李斯达因涉嫌故意杀人罪被提起公诉

11月18日

李斯达在北京市三中院受审（北京晨报记者 黄晓宇/文 郝笑天/摄）