1987年姜昆和唐杰忠表演相声《虎口脱险》。

法制晚报讯 1987年春节晚会上，姜昆、唐杰忠一对相声老搭档演绎了《虎口遐想》，而30年后的2017年鸡年春晚，姜昆将可能携戴志诚带来新版《虎口遐想》。

昨日，央视鸡年春晚语言类节目第二次审查在央视原址如期举行。姜昆、戴志诚、苗阜、王声、陈印泉、侯振鹏、刘亮、白鸽等人共5组节目参与了此次审查。《法制晚报》记者从春晚知情人士得知，此次姜昆参与鸡年央视春晚审查的作品为《虎口遐想》，这也是继1987年姜昆、唐杰忠老版《虎口遐想》30年后，姜昆再讲“虎口脱险”。

时隔五年姜昆再上春晚审查

虽然曾经多次公开表示“我们必定是要退出这个舞台，现在央视春晚还会找我，但我觉得自己不适合再在这个舞台上蹦跶了”，但是，今年66岁的姜昆，将有望登上央视鸡年春晚的舞台。

昨天上午，央视春晚语言类节目二审在央视老台进行，不同于一审的“闭门审查”，央视现场邀请了近200位观众参与审查，央视主持人尼格买提主持，当他现场念出姜昆的名字时，现场观众先是惊讶，随后报以雷鸣的掌声给予多年没在春晚舞台上露面的姜昆。

自1975年以来，姜昆活跃在相声舞台已整整41个年头。《法制晚报》记者翻阅历届春晚节目单，为姜昆仔细计算了一下，他曾二十次登上春晚舞台，共表演过二十一个相声作品，搭档从李文华、李金宝、唐杰忠再到戴志诚，可以说流水的捧哏，铁打的姜昆。除了说相声，姜昆还在春晚舞台上客串过主持，一共七次，也唱过花鼓戏、流行歌曲等等，可谓是多才多艺。

鸡年春晚语言类审查姜昆和戴志诚，参审的节目许多老观众肯定特别熟悉，名字叫《虎口遐想》，这曾是姜昆和唐杰忠在1987年央视春晚所表演的经典相声节目，今年正值这个作品表演三十年，央视春晚导演组为向“春晚经典”致敬，特别邀请姜昆再度表演这个节目。

虽然同叫《虎口遐想》但内容有了很大不同，新版节目以反腐“打虎”为创作蓝本，姜昆对于这个节目曾表示过：“我们评价相声好坏的标准就是让老百姓听了得笑。但也不能光为了笑，还要想到通过笑，让大家明白什么道理，要表达出什么，自己对生活的思考是什么，这些都需要到观众中、生活中去汲取，用真挚的感情引导大众，要针砭时弊。”

对于《新版虎口遐想》春晚导演组比较满意，据知情人士透露：“该节目做到了既有意思，又有意义，该节目此前在《姜昆‘说’相声》系列巡演中已经完成多次压场(春晚前的实验性演出)，观众反响不错。”

开门办春晚市民参与效果评定

此次春晚语言类节目二审区别与一审的“专家闭门审查”，现场邀请了200位左右的北京市民及大学生参与“效果评定”，以观众听到这个节目的第一反应做为作品部分评定标准。

苗阜、王声做为“春晚种子”选手昨天也参与了节目审查，他们的经纪人向《法制晚报》记者透露：“我们团队并没有跟着他们去参与审查，两位演员自己就去了。从我们询问他们的回应来看，现场表演发挥正常。”

《法制晚报》记者也独家采访到一位参与语言类节目听评观众，他直言：“姜昆是现场最大的惊喜，苗阜、王声表演的节目效果最好，现场不少同学笑得肚子疼。”

据悉，昨天共有五组节目参与语言类节目二审，其中姜昆、戴志诚相声一组，刘亮、白鸽小品一组，苗阜、王声的相声为一组，陈印泉、侯振鹏相声一组，另外还有一组“哑剧”。

之前，嘻哈包袱铺曾有三组人马参与到了央视鸡年春晚语言类节目的首审中。然而，在二审之中，记者并未见到嘻哈包袱铺“掌舵人”高晓攀的身影，有消息称，高晓攀与搭档尤宪超关于当下老年人题材的作品已直接晋级终审。

陈印泉、侯振鹏二人再次出现在二审当中也意味着他们关于上班族题材的作品“暂时安全”。而“嘻哈五虎”的群体辩论作品，并未出现到二审当中，也并无其他新的消息指出五人已“安全过关”，今年嘻哈包袱铺可谓在语言类初审过程中硕果累累。(记者 王磊)