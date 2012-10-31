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滴滴出行深陷危局 被朱啸虎忽悠接盘的国企难自拔
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 法制与社会 2016-11-18 18:24
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　　滴滴出行的投资人朱啸虎近日对神州专车展开猛烈攻击，质疑神州专车财务数据和估值。这是朱啸虎第二次炮轰神州专车，今年4月份他发表文章称：“神州专车是典型的伪共享经济”。

　　业内人士认为，朱啸虎屡次攻击竞争对手，是为了转移公众视线。各地网约车新政细则即将落地，在监管趋严的背景下，以滴滴为代表的C2C模式弊端显露，即将落地的网约车新政细则或许是压死滴滴的“最后一根稻草”。

　滴滴深陷危局

　　近日滴滴出行计划裁员千人的消息在网上持续发酵，此后滴滴高层回应称，纯属无稽之谈。但不可否认的是，滴滴与Uber合并之后，面临冗员、业务重合等问题。滴滴面临极大的挑战和危机。

　　自2012年上线运营以来，滴滴经历了早期的市场开拓的艰难，和快的、优步巷战，之后将二者纳入麾下。

　　滴滴和优步合并后，补贴大战戛然而止。随后，滴滴在司机抽成与奖励方面做了一些调整，从用户端来看，涨价体验较为明显。乘客嫌贵，司机喊“不赚钱”，曾经风靡一时的C2C出行模式陷入尴尬境地。

　　滴滴在出行领域的高速发展得益于其轻资产化的运作和共享经济的概念，依靠前期大量烧钱补贴车主和用户获得了大量的市场份额。但创立四年，滴滴至今并没有在移动出行市场建立真正的护城河，用户更多是依靠前期烧钱补贴获得。尽管滴滴目前在全国拥有规模优势，但无法转化为本地化运营的优势。

　　资本故事难再续写

　　7月底，交通部、公安部等七个部门联合发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。新规明确了网约车的合法身份，并允许符合条件的私家车转化为网约车运营。

　　虽然官方承认了网约车的地位，但新规还明确了网约车的报废标准。网约车行驶里程达到60万公里时强制报废，行驶里程未达到60万公里但使用年限达到8年时，退出网约车经营。业内普遍认为，若按8年报废算，会将不少私家车拦在网约车平台之外。

　　雪上加霜的是，各地网约车细则对滴滴等C2C网约车平台带来致命打击。新政对网约车平台的责任、车辆的性质、司机的归属等方面均明确提出较高要求。特别是北京、上海等大城市，要求司机为本地户口、车辆轴距不低于2700mm。

　　滴滴官方提供的数据显示,，上海已激活的41万余名司机，符合新规的只有不到1万人，五分之四的车辆不符合轴距要求。对滴滴来说不仅仅是订单量骤减，对资本市场的影响会更大。

　　按照公开数据估算，滴滴至少90%的司机和车辆不符合各地细则要求。这也意味着，新政之后滴滴的车辆和司机会大幅减少，与之相应的是订单量一落千丈。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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