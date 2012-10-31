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中共中央 国务院 中央军委对天宫二号和神舟十一号载人飞行任务圆满成功的贺电
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-11-18 16:48
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　　新华社北京11月18日电 中共中央 国务院 中央军委对天宫二号和神舟十一号载人飞行任务圆满成功的贺电

　　载人航天工程空间实验室飞行任务总指挥部并参加天宫二号和神舟十一号载人飞行任务的各参研参试单位和全体同志：

　　天宫二号和神舟十一号载人飞行任务获得圆满成功，空间实验室飞行任务实现连战连捷！中共中央、国务院和中央军委向胜利完成这次任务的航天员，向参加这次任务的全体科技工作者、干部职工、解放军指战员，表示热烈的祝贺和亲切的慰问！

　　天宫二号和神舟十一号载人飞行任务圆满成功，首次实现了我国航天员中期在轨驻留，并开展一批体现国际科学前沿和高新技术发展方向的空间科学与应用任务，标志着我国载人航天工程取得了新的重大进展。这是建设创新型国家和世界科技强国的最新成果，是中国人民攀登世界科技高峰的最新成就。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，航天战线坚决落实创新驱动发展战略和军民融合发展战略，锐意进取、攻坚克难，团结协作、拼搏奉献，体现了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。你们建立的卓越功勋、展现的可贵品质将激励全党全军全国各族人民在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局中奋发有为、建功立业，不断开创中国特色社会主义事业新局面。祖国和人民感谢你们！

　　太空探索永无止境，航天梦圆任重道远。希望你们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，大力弘扬“两弹一星”精神和载人航天精神，再接再厉，开拓创新，推动航天科技不断取得新突破，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！

　　中共中央

　　国务院

　　中央军委 2016年11月18日

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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