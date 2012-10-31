庭审现场

2016年11月18日，青海省西宁市中级人民法院公开宣判新疆维吾尔自治区人大常委会原副主任栗智受贿案，对被告人栗智以受贿罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；对栗智受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

经审理查明：1996年至2013年，被告人栗智在担任新疆轻工股份有限公司董事长、中共博尔塔拉蒙古自治州党委书记、中共昌吉回族自治州党委书记、中共乌昌党委书记、中共乌鲁木齐市委书记、新疆维吾尔自治区人大常委会党组成员、副主任等职务期间，利用职务便利，在工程承揽、土地开发、职务晋升等事宜上为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，共计折合人民币1319.532694万元。

西宁市中级人民法院认为，被告人栗智的行为构成受贿罪，且有索贿情节，依法应当从重处罚。鉴于栗智到案后，如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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栗智仕途一直在新疆，自1969年至2013年在新疆工作44年，他曾在2006年11月至2009年9月任乌鲁木齐市委书记，在2009年新疆7·5暴恐事件过后两个月后，他被免去乌鲁木齐市委书记职务，担任新疆自治区人大常委会副主任，他在去年全国两会期间因涉嫌严重违纪被调查。在任乌鲁木齐市委书记的栗智曾对媒体表示“我在做出一个决定的时候，是反复思考，如履薄冰，甚至胆小如鼠”。