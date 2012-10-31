黄石公园的温泉。图片来源：法新社。

中新网11月18日电据外媒报道，美国俄勒冈州一名23岁男子，到黄石公园游玩的时候，不顾警示，滑入强酸性的热泉中不幸丧生，尸骨被热泉水腐蚀溶解。

报道称，23岁的斯科特今年6月不顾警告，试图在黄石公园泡温泉。事故报告说，斯科特落水的过程，被他的姐姐用手机全程拍摄下来。

据悉，1872年建立的黄石公园主要位于怀俄明州，部分位于蒙大拿州和爱达荷州。这里有超过10000个温泉和300多个间歇泉，是世界上第一个最大的国家公园。

尽管沿途有不少警告，禁止游客下水，但斯科特和姐姐还是一路寻找，希望找到一个温泉进去泡泡。

事故发生后，当时姐姐手机内录下意外发生过程，她也试图抢救，但因为园区水温最高超过摄氏95度、加上酸度很高，掉进去根本难以生存。

搜救人员一度看到池中遗体、也找到死者的个人物品，但是由于夜幕降临，并即将出现雷雨，决定暂时放弃打捞。

但是搜救人员第二天返回出事现场时，无法在沸腾的泉水中找到死者尸体，园方判定已经被高温溶解。

警方表示，公园随处的警示牌，不仅仅是为了保护脆弱的环境，更是为了保护游客的安全。

警方呼吁，游客前来黄石公园游玩，一定遵守公园安全守则，以免发生意外。