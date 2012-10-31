厨师正为航天员准备饭菜。

航天员安全返回后进入医监医保直升机，换下航天服，检查完身体，紧接着就要吃上一餐饭。连续吃了多天的罐头食品，嘴里没了味道，回到家，航天员们最想吃的是什么呢？

让人没有想到的是，这顿接风洗尘的大餐竟平淡至极，然而，这却是航天员们的最爱。

餐食风格：家常、清淡、地域特色；食谱确定：普遍口味加私人定制

主食：小馒头、花卷、米饭、二米粥

副食，荤菜：蘑菇炖鸡、白萝卜炖羊肉

素菜：清炒小油菜、醋溜土豆丝、炝拌咸菜丝；小吃：羊肉泡馍

一餐再普通不过的家常便饭，让游子记忆起妈妈做饭的味道。您要不要照单抓药，也做来尝一尝。

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央视网

冀惠彦魏杰蔡新敏

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航天员返回第一餐食谱曝光厨师正为航天员准备饭菜。航天员安全返回后进入医监医保直升机，换下航天服，检查完身体，紧接着就要吃上一餐饭。连续吃了