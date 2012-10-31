新华网北京11月18日电(于子茹)记者今天从空间实验室飞行任务总指挥部获悉，北京时间11月18日13时59分，神舟十一号飞船返回舱在内蒙古中部预定区域成功着陆，执行飞行任务的航天员景海鹏、陈冬身体状态良好，天宫二号与神舟十一号载人飞行任务取得圆满成功。

13时11分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站向神舟十一号飞船发出返回指令，轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，13时59分，返回舱在内蒙古中部预定区域安全着陆。担负搜救回收任务的着陆场站及搜救分队及时发现目标，第一时间到达返回舱着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康，并向任务总指挥部报告了情况。

神舟十一号飞船于10月17日7时30分，从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天宫二号对接形成组合体，2名航天员进驻天宫二号，进行了为期30天的驻留，在轨飞行期间，完成了一系列空间科学实验和技术试验。

中国载人航天工程有关负责人表示，天宫二号与神舟十一号载人飞行任务圆满成功，标志着我国载人航天工程空间实验室阶段任务取得具有决定性意义的重要成果，为后续空间站建造运营奠定了更加坚实的基础。