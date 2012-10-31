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女飞行员余旭骨灰今日下午回归故乡 20日安葬
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 成都商报 2016-11-18 09:39
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　　17日，崇州市体育中心，工作人员正在布置烈士余旭的遗像，余旭的公祭活动将在此举行。

　　昨日，群众自发前来悼念余旭

　　今天，烈士余旭的骨灰将回到故乡。魂归故里，家乡的父老乡亲们已准备好了迎接英雄回家。

　　据崇州市委宣传部透露，今天下午，余旭烈士骨灰将由亲属带回崇州，安放于崇州市体育中心接受公祭。

　　今日下午至11月20日上午8时，社会各界人士可前往崇州市体育中心祭奠余旭。11月20日上午9时，余旭的骨灰将送往崇州市烈士陵园安葬，届时将举行安放仪式。

　　退伍老兵来了

　　她是军人的骄傲，

　　必须得来送送她

　　初冬的清晨，崇州市体育中心已聚满了人。人群密密麻麻，直到夜里，都没有散去。这里要进行的仪式，对崇州人而言，是件大事。虽然公祭时间在今天，但络绎不绝的人群昨天就守在这里，只为见证和参与迎接烈士的点滴。

　　体育中心内，黑色帷幔迎风飘起，工作人员忙着搭台、摆花、布置。没人上前打扰，拿着花篮花束的市民，悄悄将花放下，很快，灵堂的两侧摆满了花。

　　两位退伍老兵一早自鸡冠山赶来，得知烈士骨灰18日回家后，路虽远，但他们已在商量再来的行程，“她是军人的骄傲，必须得来送她！”

　　准飞行员来了

　　中学起你就是偶像，

　　公祭我又怎能缺席

　　侯霁恒和郑力铭从广汉赶来。这两个正在中国民用航空飞行学院读大三的小伙，穿着笔挺的制服，捧着花束，笔直地站在栏杆外，注视着前方正在搭建的余旭的灵堂。

　　他们即将迈入一个与余旭相同的职业，飞行员。侯霁恒说，从中学开始，余旭就是自己的偶像了。这几天，每一条余旭的消息他都没有遗漏。看到崇州就要举行余旭公祭的消息后，侯霁恒与郑力铭花了几百元包车，一大早就赶到了。

　　对他们而言，这一趟，是非来不可的。崇拜了她10年，怎能不来送她一程。

　　她的亲人们外婆换上黑衣等她回家

　　昨天，在位于崇阳街道旗盘村4组的崇州市烈士陵园，黑色的帷幔已挂上围墙，地上的菊花已摆了一大片。朝着陵园内侧走，左后方的草坪中，余旭的墓碑就安置在那里，上刻简单的6个字，余旭烈士之墓，等待着骨灰最后的入土。

　　这也是余旭亲人们的愿望，让她入葬崇州市烈士陵园，在离亲人们最近的地方。

　　余旭的外婆家，距离陵园只有不到5公里，昨天，往来慰问的人，依然络绎不绝。余旭的外公胡明康和外婆周建英已不似当日那样落泪，更多的时间里，他们维持着同一个表情和坐姿，久久地，不说，也不动。周建英换上了一身黑衣，干干净净。

　　今天，外孙女就要回家了。胡明康坐在家门前，久久地，呆呆地看着街上。成都商报记者王垚

　　余旭烈士悼念仪式在

　　空军航空兵某师举行

　　17日上午，余旭烈士悼念仪式在空军航空兵某师举行。余旭亲属、好友和部队官兵等千余名社会各界人士前来吊唁，送别蓝天“金孔雀”。

　　“旭儿，你安心地走吧。”空军第三批女飞行员、空军指挥学院原副院长刘晓连少将含泪默祷：“女飞群体绝不会放弃飞翔的梦想。”

　　天津市、崇州市领导，珠海航展公司、成飞公司、中航工业领导和清华大学师生代表也前来吊唁。

　　告别仪式前，空军副司令郑群良中将和空军机关各部门领导、中部战区空军领导看望了余旭的父母，并致慰问金。余旭的母亲胡中秋哽咽着说：“余旭为了她的事业牺牲了。她热爱蓝天，余旭无悔，我们无憾。”胡中秋表示，余旭热爱军队，热爱国家，热爱中国共产党，作为余旭的父母，他们想最后替女儿完成一个心愿：交一次特殊的党费。(新华社)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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