新京报讯(记者沙璐)昨日，国务院办公厅政府信息与政务公开办公室(简称“国办公开办”)通报了今年第三次全国政府网站抽查结果。共抽查各地区和71个国务院部门政府网站867个，合格率为88%。此外，黑龙江、吉林、甘肃等地因问题较为突出被点名通报。

随机查

6省份合格率100%

今年9至10月，国办公开办抽查了867个政府网站。结果显示合格率为88%，比二季度提高3个百分点。其中，国务院部门政府网站抽查合格率为98%，各地区政府网站抽查合格率为86%。

从各地情况看，北京等6省份政府网站抽查合格率达100%，广东等8省份抽查合格率超过90%。

国办公开办还对县级以上地方政府门户网站和国务院部门政府网站转载国务院重要信息情况，以及添加“我为政府网站找错”监督举报平台情况进行了专项检查。抽查结果显示，84%的政府网站在首页添加了监督举报平台入口。

回头看

上百家问题网站整改

本次抽查还对一二季度发现的224个不合格政府网站进行复查，其中约一半网站进行关停，内容上移至上级政府网站，另一半进行了整改重建，96%的网站合格达标。

据了解，目前已有78%的省(区、市)将政府网站管理纳入政府年终绩效考核或专项考核中。不过仍有少数地方工作落实不到位。黑龙江省连续3个季度抽查不合格率较高，且尚未提交本省政府网站抽查情况报告。

记者注意到，在今年第二次全国政府网站抽查情况通报中，黑龙江被抽到14个政府网站，有5家存在突出问题，合格率为64.3%。三季度抽查中，黑龙江的网站数为19个，存在问题网站7个，合格率为63.1%。

而吉林、甘肃等省上报的“合格网站”中，经复查发现，也有部分网站存在突出问题。此外，河南“开封市人民防空办公室”网、江西“乐平市后港镇”网、云南“罗平县交通运输局”网等在网站整改后仍存在突出问题。

-问题

有网站内容停更1年半

本次共通报了111个存在突出问题的政府网站。经统计，存在“页面或栏目长期不更新”、“多个栏目为空白”问题的均超过40个，存在“站点长期无法访问”的网站数约30个。还有个别网站存在“留言长期不回应”、“二季度被通报后整改不彻底”等问题。

值得注意的是，3家国务院部门垂直管理机构的网站被点名，分别是国家中医药局网站、交通运输部“中华人民共和国三亚海事局”网和教育部“中华人民共和国驻伊尔库茨克总领馆教育组”网。

通报称，国家中医药局网站首页多个栏目无法访问。记者登录该网站发现，首页标题栏五个栏目中，只有“中医药文化”可以正常打开，其他均无法访问。打开“中医药文化”栏目后，“文化建设”的部分内容最新更新时间停留在2015年4月30日，距今超过一年半。

后两个网站则分别存在长期无法访问、首页面长期未更新问题。记者近日登录“全国政府网站基本信息数据库”验证，发现“中华人民共和国三亚海事局”网报送的网址无法访问。

根据要求，此次被通报的网站，相关地区和部门要进行整改，整改及四季度的抽查情况要在12月20日前书面报送国办公开办。

系统有漏洞存安全隐患

抽查发现，一些网站安全防护水平较低，部分单位网络和信息安全意识薄弱，管理责任不明。还有一些网站安全防护系统脆弱，甚至缺乏防病毒、防篡改、防攻击等基本防护措施，应用系统存风险漏洞且未及时修复，易被黑客攻击，数据信息存在严重安全隐患。

辽宁省政府门户网站管理中心工作人员介绍，政府门户网站部署了比较完善的安全防护设备和安全系统，如入侵防御系统、网页防篡改系统等。监控系统还会对网站运行和技术设备监控，如网站诊断、数据库等。体制机制方面，设专职管理人员和驻场人员负责网站安全运行维护，远程还有专门的支持团队。一旦出现重大问题会有应急预案。

贵州省政府办公厅电子政务处处长王红表示，贵州也是从技术和机制方面入手，构建云计算、大数据新常态下的政府门户网站云平台安全保障体系。具体包括各级政府网站平台上移，目前已有80家；同时请第三方安全机构对政府网站安全进行常态化监控，健全体制机制，明确安全监管责任等。“今年8月，中国·贵州政府门户网站云平台取得了公安机关出具的三级安全等级保护备案证明，至今没有发生过任何安全事故。”

“文件内容乱码”被曝光

数据显示，今年三季度，网民通过监督举报平台反映政府网站问题1434条，网站主管单位的回复率达100%。

今年中国政府网开设了“我为政府网站找错”监督举报平台，要求县级以上地方各级政府门户网站和国务院部门网站要在首页添加平台入口。网民举报的问题，国办公开办会及时通过网站信息报送系统，转有关地区和部门办公厅(室)进行处理。

记者随机点开几家政府网站发现，大多数监督举报平台都在网站首页的底部，点进去后，为中国政府网的“我为政府网站找错”栏目。栏目的“曝光台”显示，已经有超过1900条网民反映的问题，均“已办结”。问题多集中在“咨询留言不回复”、“内容无法访问”、“信息不更新”等。

其中，有网友反映云南省政府门户网站的“文件内容是乱码”，今年11月2日，云南省办公厅给出回复，表示“网页出现html代码的问题经查证，为网站发布系统BUG，对该BUG进行即时修复后检查了各栏目的页面，确认网页发布不会再夹带html代码，目前网页已能正常访问。”

为了更好地发挥监督举报平台的作用，国办公开办要求，各地区、各部门收到网民留言后，要在1个工作日内转有关网站主管单位及时处理，并在3个工作日内答复网民。