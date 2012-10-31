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希拉里公开露面发言哽咽 称“希望能和妈妈聊聊”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新闻晨报 2016-11-18 09:54
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　　11月16日，希拉里败选后首次参加公开活动，发表演讲。

　　晨报记者徐惠芬综合报道

　　当地时间11月16日，美国前国务卿希拉里出席了“儿童保护基金会”晚会。这也是她败选后首次参加公开活动。希拉里在演讲时称，出席这个活动并不容易，“过去一周，唯一想做的就是蜷起身体，再也不出家门。”

　　还是选择“走出来”

　　败选后，希拉里一直深居简出，只有在散步时被一些人看到。不过，在16日晚，希拉里终于在一场公开活动中“现身”。

　　当晚，希拉里身着一套亮蓝套装，出席了儿童保护基金会的活动。显然，过去一周对于希拉里并不容易——出席活动时，希拉里难掩一脸的倦容。

　　希拉里自己也承认，出席当晚的活动非常不容易。“我要承认，今晚出席这个活动，对我而言并不容易。过去这一周，有好几次，我唯一想做的，就是蜷起身体，看本好书，和我的狗一起，再也不出家门。”

　　不过，希拉里还是选择“走出来”。她接着说道：“若要论重拾自我，重新站起来去工作，没人比玛丽安更在行了。”

　　希拉里口中的玛丽安是儿童保护基金会创始人玛丽安·赖特·埃德尔曼。这位杰出的黑人妇女与希拉里是几十年的老朋友了。早在克林顿从政之前，希拉里就与玛丽安相识。上世纪70年代，玛丽安创办儿童保护基金会时，希拉里还曾进入该基金会工作。可以说，选择16日晚的活动作为自己败选后的首次公开活动，也是因为希拉里与玛丽安的深厚交情。

　　希望能和妈妈聊聊

　　当晚，希拉里还谈到了自己的母亲，说真希望能和妈妈聊聊。

　　希拉里的母亲多萝西·罗德姆8岁时就被父母抛弃，与妹妹坐着火车前往加州与祖父母一起生活。但是，这对姐妹也没享受到祖父母的爱。14岁时，希拉里的母亲逃离了虐待她的祖父母。

　　希拉里16日晚称，真希望当时自己能与母亲一起坐在前往加州的火车上，和她聊聊。

　　“我希望能够走近她，坐在她身边，挽着她的手，告诉她，‘看着我，听我说。你会活下去的。你会有自己的家庭，会有三个孩子。”

　　说到动情处，希拉里忍不住哽咽了，她说她会告诉母亲，“可能很难想象，但你的女儿会成为美国参议员，还当上了国务卿，然后在大选中赢得了6200多万张选票。”

　　此次大选，希拉里的直接票数高于对手特朗普，但在“选举人团”制度下，希拉里还是败给了特朗普。

　　对大选结果极度失望

　　谈到刚刚结束的大选，希拉里在当晚演讲中直言：“我知道你们很多人，都对大选结果极度失望，我也是，无法用语言描述。”

　　不过，希拉里依然促请支持者不要放弃，“正如我上周说过的，我们的竞选活动，从来都不是只关乎一个人，或一场选举，而是为了我们所爱的国家，为了打造一个充满希望、包容、大度的美国。”

　　希拉里说：“过去一周，许多人一直在问，美国是否依然是我们所知道的那个国家。这场选举暴露出的分化很深，但请听我说：美国是值得的，为我们的孩子们是值得的。”

　　她还说，希望有机会，在奥巴马总统建立的基础上继续工作，“因为我知道当我们互相扶持，我们就会变得更强大。”

　　对于此次大选失利，日前有媒体报道称，希拉里将此归咎于联邦调查局局长詹姆斯·科米，后者在临近大选投票日前宣布重启对“邮件门”的调查。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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