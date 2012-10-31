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英国决定出资3.5亿元 在数学课堂上采用“中国模式”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 综合 2016-11-17 09:13
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　　话说，英国人民羡慕我国学生的数学水平也不是一天两天了。

　　此前，英国BBC拍摄纪录片《我们的孩子够坚强吗》，讲述了5名中国老师在英国南部汉普郡的一所中学实施4周中国式教学试验的故事。

　　BBC纪录片《我们的孩子够坚强吗》中参与试验的中方教师

　　中式教学法在英国一石激起千层浪。中国老师带的班3科全胜，尤其在数学方面，中国班的平均分是67.74，而英国班只有54.84，内心崩溃的英国人民不禁要问，怎么才能让咱们的孩子像中国孩子一样擅长数学？

　　正在做功课的英国小学生们

　　英国《每日电讯报》称，因为孩子们糟糕的数学成绩，英国官员们这次心一横要来真的：

　　英国将在未来4年内砸4100万英镑，约合人民币3.5亿元，使英国8000所小学，也就是超过半数的英国小学，在数学课堂上采用“中国模式”。

　　来自上海的卢老师(音)正在给英国肯辛顿福克斯小学的三年级学生讲解分数。(英国《卫报》)

　　而在此之前，英国中小学生学数学简直是so easy模式：英国小学里几乎没有专职数学老师，所有课程由一名老师负责，上课只有教学大纲，没有统一教材，也就无从课前预习。数学课不是每天都有，课后作业也非常少，因此学习成效不理想。

　　此外，也许是因为汉语朗朗上口而英文较为冗长的缘故，中国校园里耳熟能详的九九乘法口诀在欧美国家中大部分人却没有学过。再加上学生考试大多可以带计算器，导致欧美中小学生基础运算能力不足。

　　英国人：“这是啥？密码表？”

　　社会普遍认为“数学不好不是丢人的事”，对数学不重视导致英国学生数学成绩在国际上实在难看。

　　每3年一次的国际学生评估项目测试(PISA)中，中国上海的学生已经连续两次稳夺第一。

　　而在该次测试中，培育出过哈代、牛顿等伟大科学家的英国只排到第26位，上海学生的数学水平平均较英国同龄人领先三年。

　　英国儿童的数学成绩使人担忧，英国成人糟糕的计算能力也经常令人啼笑皆非。

　　比如，英国超市货物的标价是这样的：

　　卸任没多久的英国前首相卡梅伦，在下议院辩论时口若悬河，风趣幽默，可是被记者问到“8×9=？”时，选择拒绝回答。

　　讽刺的是，这件事正发生在他在一所学校演讲，强调乘法表重要性的时候。

　　还有调查数据显示，英国人差劲的计算能力每年造成约200亿英镑的损失，占英国GDP的1.3%。

　　难怪2014年，时任英国教育大臣的伊丽莎白·特拉斯会焦急地发声：“如果不改变对数学学习的态度，英国的经济将会衰退！”

　　从中国引入数学教学模式，就可以追溯到这位前教育大臣。2014年，特拉斯特地来华“取经”，建议英国政府从中国引进数学教师。至此，英国数学教学开启了向中国靠拢的序幕。

　　去年，中国教辅“神书”华东师大版的《一课一练》成功走出国门，以“上海数学一课一练”之名在英国出版。

　　有中国网友感慨，“英国的孩子辗转在中国的网站上找到习题答案，然后惊奇地发现很多题的答案只有一个字：略。”

　　中式教学能否拯救英国人弱爆的数学？请戳视频

　　艳羡中国数学成绩的不止是英国。据不完全统计，2001年至2015年间，有近40批来自美、日、英、法等国的教育代表团来中国探寻傲人成绩的秘诀。

　　而世界银行还专门发布报告，探讨在PISA中取得优异成绩的上海是如何进行基础教育的。报告表明，一个完善的教育体系是重要因素。

　　当然，这并不意味着上海数学教育全宇宙无敌了。

　　PISA报告显示，高负担与高成绩相伴相随，成为上海PISA测试的显著特点。

　　上海学生每周需花费13.8小时完成家庭作业，而参加测试的国家的平均课外作业时间只有4.9小时。

　　或许，在别人像中式教育看齐的时候，我们也该思考，除了考试，我们的教育还应赢在哪里？

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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