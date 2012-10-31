原标题：崩溃！恐怖！知名服装品牌Zara衣服缝线内被曝发现死老鼠

【环球网报道记者赵衍龙】流行时尚品牌Zara最近遭1名美国女性顾客一状告上法院，因为她在自己衣服的摺缝中，发现1只死老鼠。

台湾联合新闻网11月15日援引英国《每日邮报》报道称，法庭文件显示，纽约客费赛尔(Cailey Fiesel)7月间在这间西班牙品牌位于康乃狄克州格林威治(Greenwich)的店面购买了两件服饰，第1次穿其中1件去上班时，就发现有刺鼻的异味。

曼哈顿最高法院诉讼文件写道：“她工作的时候，开始注意到有种让人不舒服的刺鼻臭味，但却没法分辨来源。”

“就算她离开座位，到处走走，还是没办法摆脱这股味道。”

法院文件陈述，就在她迟迟无法逃离异味时，她发现“腿部似乎被松脱的缝线摩擦，便试图把缝线剪掉。”

“当她用手接触缝线处时，她感觉到不寻常的隆起，忽然间，她发现刮她腿的不是缝线线头，而是1只老鼠的脚.....1只伸出缝线的死老鼠脚......她大感震惊、不敢置信。”

费赛尔从座位跳起来冲出去把衣服脱掉时，所有的同事全都围了过来。

费赛尔称，自己之后爆长许多疹子。根据法庭文件，医生表示，起因是“老鼠身上带的疾病。”

她向Zara求偿，但金额不详。她称那件衣服导致她身心受创。

根据TMZ网站消息，Zara发言人表示：“Zara美国(Zara USA)知悉这件诉讼，我们正在进一步调查当中。”“Zara对健康与安全水准要求极高，且我们承诺，确保我们所有的产品符合严苛的要求。”