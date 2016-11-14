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特朗普去年在中国提起过行政诉讼 最后他败诉了
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　　美国总统的艰难维权之路

　　这真不是段子！

　　2006年，当特朗普准备在中国申请英文TRUMP商标时，他发现已经在两个星期前被一个名叫董伟的人抢注了。。

　　2015年，他提起了行政诉讼，最后被凌虐....败诉了.....

　　最笑炸的是，还交了一百块人民币...

　　一年后，他成为了美国总统。。。

　　所以，叫董伟的这位以后有的吹了，和美国总统打官司赢了。。。

　　就不知道特朗普当了总统之后还会不会继续上诉！！！

　　还有网友找到很多特朗普马桶盖、特朗普插座的商标：

　　万一特朗普是个天蝎座…………想想就恐怖。。。。

　　以下是网友评论：

　　@三哥私募笔记：这下特朗普懂中国法律怎么玩了，师夷长技以制夷，以后将用中国规则来跟中国玩。

　　@着急的欧阳锋：完了。君子报仇，十年不晚

　　@契丹女半仙：这个人是出了名的爱告状的。

　　@PETZ亚洲善待张大爷组织：特朗普在中山公园门口手一挥，一刀打印纸漫天飞舞。“北京中院贪赃枉法啊！”突然旁边窜出一辆小面包车，下来几个便衣大汉，迅雷不及掩耳之势把他脑袋一蒙按进车里。一阵骚动之后周围又恢复了平静。等特朗普再次醒过来已经躺在白宫草坪上了…

　　@苏小叫化：这个判决没问题……伟哥注册慢了也得乖乖改名，驰名保护不包括国外的

　　@價維：一个美国人，不远千里来到中国维权是一种什么样的精神？

　　@sakura12：一个外国人，在我国打官司你想赢？可参见各大国外车商在中国的遭遇

　　本文转自微信公众号“21金融圈”(jrquan21)
来源： 观察者网    2016-11-14 15:20 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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