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美国总统的艰难维权之路
这真不是段子！
2006年，当特朗普准备在中国申请英文TRUMP商标时，他发现已经在两个星期前被一个名叫董伟的人抢注了。。
2015年，他提起了行政诉讼，最后被凌虐....败诉了.....
最笑炸的是，还交了一百块人民币...
一年后，他成为了美国总统。。。
所以，叫董伟的这位以后有的吹了，和美国总统打官司赢了。。。
就不知道特朗普当了总统之后还会不会继续上诉！！！
还有网友找到很多特朗普马桶盖、特朗普插座的商标：
万一特朗普是个天蝎座…………想想就恐怖。。。。
以下是网友评论：
@三哥私募笔记：这下特朗普懂中国法律怎么玩了，师夷长技以制夷，以后将用中国规则来跟中国玩。
@着急的欧阳锋：完了。君子报仇，十年不晚
@契丹女半仙：这个人是出了名的爱告状的。
@PETZ亚洲善待张大爷组织：特朗普在中山公园门口手一挥，一刀打印纸漫天飞舞。“北京中院贪赃枉法啊！”突然旁边窜出一辆小面包车，下来几个便衣大汉，迅雷不及掩耳之势把他脑袋一蒙按进车里。一阵骚动之后周围又恢复了平静。等特朗普再次醒过来已经躺在白宫草坪上了…
@苏小叫化：这个判决没问题……伟哥注册慢了也得乖乖改名，驰名保护不包括国外的
@價維：一个美国人，不远千里来到中国维权是一种什么样的精神？
@sakura12：一个外国人，在我国打官司你想赢？可参见各大国外车商在中国的遭遇
本文转自微信公众号“21金融圈”(jrquan21)