中新网11月14日电综合报道，当地时间14日0时2分，新西兰南岛发生强震，新西兰总理约翰·基称，地震已经导致2人遇难，并且“不能排除”这一数字仍会上升。中国驻克赖斯特彻奇总领事馆消息称，有一名中国公民在地震中受伤。

强震后当地发生多次余震。地震还引发海啸，造成新西兰全国多个地方的电力供应和电讯服务中断，许多建筑受损。

【余震不断，海啸来袭】

报道称，美国地质勘探局早前将此次地震强度定为7.4级，过后将震级调高至7.8，而新西兰地震监测机构GeoNet则将地震强度定为7.5级，并呼吁民众注意余震。

约翰·基指出，“此刻，我们无法详细说明造成伤亡的原因为何”，由于地震发生在夜间，加上与震灾地区南岛东海岸通讯出现问题，不排除地震造成的死亡数目还会上升。

另据央视消息，中国驻克赖斯特彻奇总领事馆消息称，在卡库拉市，有一名中国公民在地震中受伤。使领馆将继续关注当地中国公民安全，与新西兰政府保持沟通，在需要时为中国公民提供及时的领事保护和救助。

强震发生后，新西兰又接连发生了几次强烈余震，根据美国地质勘探局网站消息，最强烈的一次余震震级达到6.5级。

这次强震后大约两小时后发生海啸，当地政府警告住在东海岸的居民前往内陆、或地势更高的地方躲避。据报，来自距离克赖斯特彻奇(Christchurch，又译基督城)北部181公里的凯库拉测量点在凌晨监测到了高2.5米的巨浪。

此前新西兰国内防卫部曾一时预计，在东海岸发生的海啸将引发高达5米的巨浪，但在当地时间早5时30分左右，该部门将部分地区的海浪可能高度调低至3米，这些地区包括距离主岛东南680公里的查塔姆群岛。

该部门在早8点后，将海浪高度继续调低至部分海岸会有大约一米高的海浪，属“海事和海滩威胁”。

【多地震感强烈，民众逃离惠灵顿成“鬼城”】

克赖斯特彻奇一名育有两个孩子的母亲艾登索(Tamsin Edensor)说，这是2011年夺命强震以来最大的地震，“威力很大，而且时间确实很长”。她表示：“我们当时都在睡觉，惊醒后发现整个房子都在晃动，而且晃个不停，越晃越厉害。”

住在南岛顶端附近城镇塔卡卡(Takaka)的女子伊丽莎白告诉新西兰广播电台：“整栋房屋像条蛇摇摆起来，有些东西摔碎，而且停电。”

位于新西兰北岛最南端的首都惠灵顿震感强烈；当地居民说，一些建筑物的玻璃窗被震碎，当局也将酒店和公寓内的人紧急疏散。据报道，当地居民纷纷前往地势较高处，不少民众聚集在惠灵顿最高的维多利亚山上过夜。

英国《卫报》称，在当局警告人们远离惠灵顿后，有目击者将其描述为“鬼城”。新西兰广播电台报道，惠灵顿市政理事会已接获多起建筑严重受损的报告。

有报道说，距离震中附近的切维尔特城内的部分房屋受损。但当地的一名名叫希尔的消防员说，当地政府的工作人员挨家挨户地撤离当地居民，但发现“大家还都行”。

约翰·基对多家媒体说，他目前还无法与包括临海的凯库拉、和内陆的卡尔弗登等等受灾最严重的地区取得联系。他说：“目前我们没有得到任何再有可能出现更强地震的信息，但我们也不能大意。”

他表示，新西兰军队已经派出武装直升机赶往凯库拉。圣约翰急救中心也已经派出急救队伍前往该地区。

圣约翰急救中心的罗萨里奥在地震发生后数小时发布的声明中说：“我们现在陆续接到地震灾区报来的伤亡数字，这些地区包括卡尔弗登和凯库拉，但截至目前没有具体信息。”

克赖斯特彻奇2011年曾遭遇规模6.3级强震，造成180余人丧生，是新西兰最惨重的灾难之一。