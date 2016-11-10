当地时间11月12日，韩国留学生在德国柏林举行示威集会，要求朴槿惠下台。

韩国检察人员13日说，负责调查“闺蜜门”事件的检方特别调查本部可能于两三天内对总统朴槿惠展开问讯。一旦检方传唤朴槿惠，这将是韩国宪政史上在任总统首次接受检方调查。据新华社

将面对面问讯总统

韩联社援引一名调查人员的话报道：“对朴槿惠总统面对面的问讯应该在周二(15日)、最迟周三(16日)进行。我们期望青瓦台(总统府)方面诚实作答。”

青瓦台发言人以短信方式告知媒体，出于朴槿惠的日程安排和需要指定律师的原因，青瓦台方面预计于15日作出回应。

对于问讯地点，韩联社稍早前援引一名检察官的话报道，最有可能的选项是除首尔中央地方检察厅办公楼和总统府之外的“第三地”。不过，检方到总统府登门调查的方式也在考虑之列。

韩国检方将于近期就具体日程和调查方式与总统府方面展开协调。但按这名官员的说法，问讯预计将以面对面的形式展开，向总统府发送问卷、以书面形式进行调查的方式可能已不在检方考虑范围之内。

本月4日，朴槿惠在总统府发表讲话，就亲信崔顺实涉嫌干政一事向韩国民众道歉，表示将最大限度协助检方调查。

韩联社报道，韩国宪法规定，在任总统享有刑事豁免权。但检方认定，要查明总统府文件外泄、迫使大企业向崔顺实成立的两家非营利性基金会“慷慨解囊”等多项指控，调查朴槿惠在所难免。

已传唤多名企业大佬

自12日起，负责调查“闺蜜门”事件的检方特别调查本部先后传唤了多名去年7月与朴槿惠单独面谈的大企业总裁。

检察人员13日说，12日下午至13日凌晨，他们先后传唤了现代汽车集团会长郑梦九、韩华集团会长金升渊、SK集团SUPEX追求协议会主席金昌根，就单独面谈的目的和内容展开调查。

除这三人外，检方预计还将于13日传唤三星电子集团副会长李在镕和LG集团会长具本茂。乐天集团会长辛东彬、CJ集团会长孙京植也在被传唤人名单之列。

韩联社报道，去年7月24日，朴槿惠邀请17名大企业集团总裁到总统府共进午餐并座谈。她当时在正式活动场合说，希望大企业成立基金会以支持“韩流”发展。当月24日至25日，朴槿惠据信又在总统府和其他地点与7名大企业总裁单独面谈。坊间猜测，朴槿惠席间可能请求这些人为崔顺实成立的两家基金会提供具体帮助。

按韩联社说法，这7家大企业总计向两家基金会捐款774亿韩元(约合4.6亿元人民币)，其中三星集团、现代汽车集团、SK集团、LG集团和韩华集团分别出资204亿韩元(1.2亿元人民币)、128亿韩元(7600万元人民币)、111亿韩元(6600万元人民币)、78亿韩元(4600万元人民币)和25亿韩元(1480万元人民币)。

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最大游行令青瓦台紧张不安

估计人数超过100万的韩国民众12日晚在首尔举行示威集会，要求总统朴槿惠下台。除针对“闺蜜门”等事件，示威民众还就美国拟在韩部署“末段高空区域防御系统”、即“萨德”反导系统对朴槿惠政府进行批判。

韩联社报道，这次集会是本世纪以来韩国爆发的最大抗议示威活动。

韩联社报道，此次示威活动由大约1500个民间团体发起。组织方说，当天有超过100万民众聚集在首尔光化门和市政厅附近的广场举行抗议。

韩国警方说，示威民众人数估计达到26万。2.5万名警察在现场维护治安，防止暴力冲突。

韩联社报道，这成为本世纪韩国爆发的最大规模抗议集会，也是1987年反对全斗焕独裁示威以来人数最多的一次。

民众手举标语，高喊“朴槿惠下台！”3个在野党也加入此次示威集会，敦促朴槿惠下台。

在野党民主党籍的首尔市长朴元淳在集会上说，包括执政党在内的政界人士也来参加集会，这代表“历史潮流”。

民主党党首秋美爱在集会中说：“如果朴槿惠总统继续忽视人民的要求，那么民主党会开展声势浩大的推翻朴槿惠政权的运动。”

民众的抗议游行使青瓦台方面紧张不安。为应对民众集会，总统咨询委员会委员长韩光玉和其他总统高级秘书多次召开内部会议商讨处理对策。一名拒绝公开姓名的总统府官员告诉韩联社，民众对“闺蜜门”丑闻十分愤怒，“我们正谨慎观察事态发展并试图找到应对方法”。

总统高级助理班子计划13日举行会议，对12日的示威集会进行评估，并商讨减轻公众愤怒的解决方案。

盖洛普公司11日发布的最新民意调查结果显示，朴槿惠的支持率连续两周保持在仅5%，其中19至29岁的年轻群体对她的支持率为零。执政党新国家党的支持率也下跌至17%，创历史新低。