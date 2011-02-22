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新华社惠灵顿11月14日电(记者田野宿亮)14日凌晨的7.5级地震袭击新西兰南岛并引发海啸后，新西兰政府敦促受影响的南岛东海岸以及位于北岛南端的首都惠灵顿居民，尤其身处低洼地区的居民转移到高处或安全地带。

新西兰代理民防部长格里·布朗利凌晨举行发布会，证实午夜刚过发生的地震以及频繁余震造成人员和财产损失。但由于具体数字需等待各地区上报，民防部门暂时还没有人员伤亡的确切数字。

在最高震级达6.2级的一系列余震中，南岛东海岸旅游小镇凯伊库拉的一处民居倒塌，一人失踪。第一波海啸已到达该镇，浪高大约2米。

此外，南岛东海岸其他地区也将陆续受海啸袭击，届时海浪最高可达5米。受地震影响，凯伊库拉、汉默斯普林斯和距离震中最近的卡尔弗登镇目前电力供应中断。

在惠灵顿和南岛第一大城市克赖斯特彻奇，指定的学校等公共设施作为临时安置中心向公众开放，南岛主要公路封闭，惠灵顿铁路系统停运。政府建议民众当天不要进入市区，暂时留在家中等候通知。

新西兰地震造成至少两人死亡

新华社惠灵顿11月14日电(记者宿亮田野)新西兰总理约翰·基14日确认，至少两人在当天凌晨发生的地震中丧生。

约翰·基在新闻发布会上表示，目前无法确认是否有更多人员伤亡，相关人员将进一步评估地震造成的影响。

新西兰警方14日的一份声明说，地震造成南岛东海岸城镇凯伊库拉的一处房屋倒塌，导致一人死亡。另外，警方收到伤亡报告，南岛最大城市克赖斯特彻奇北部一处建筑中有一人死亡。

当地时间14日0时2分，新西兰南岛中部地区发生7.5级地震。此后，5级以上余震频发，主要集中在新西兰南岛东北部地区。