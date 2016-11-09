11月12日，韩国爆发自2008年以来最大规模的示威游行。1500多个市民社会团体在首尔市中心举行大规模集会，谴责“亲信干政”事件。中新社记者吴旭摄

中新网11月13日电据韩媒报道，当地时间13日凌晨，韩国仍然有零星民众试图冲向青瓦台并占据主要街道，与警方发生冲突。截至目前已有23人被逮捕。警方和群众共有60多人受伤，目前首尔两个大型广场已恢复平静。

据报道，韩国首尔12日爆发自2008年以来最大规模的示威游行。1500多个市民社会团体在首尔市中心举行集会，谴责“亲信干政”事件，要求总统朴槿惠辞职并对此事负责。

截至当日20时，主办方估计有100万名民众参加集会，警方称实际规模已达26万人，超过2008年因反对进口存在疯牛病隐患的美国牛肉而举行示威的人数。

13日凌晨，大部分群众都已经解散，但一度仍有8000多激进人士在青瓦台外与警察对峙。

凌晨2点多，警方开始驱散这些群众，约有1000多人仍不愿离去，占据青瓦台附近的道路，与警方发生肢体冲突，结果有23人被捕，分别送往6个分局拘留接受调查。

警方和消防大队说，在对峙的过程中，有4名警方人员和至少27名市民受伤被送往医院29名市民在现场因为晕倒等接受紧急治疗，一直到凌晨4点多才逐渐恢复平静。