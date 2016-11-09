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英国女老师喊出121.7分贝 大嗓门世界纪录维持22年
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-13 14:00
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　　中新网11月13日电据外媒报道，全世界的课堂都奉行“沉默是金”的古训，但英国北爱尔兰的一个小学老师却是世界上叫喊声音最大的人。

　　据报道，住在贝尔法斯特的安纳丽莎?弗拉纳根在1994年喊出了121.7分贝的新世界纪录，这个纪录一直维持至今。

　　幸运的是，尽管安纳丽莎拥有这样一个秘密武器，但她决不会用她的高分贝喊声来教训学生。“其实我不爱大喊大叫，”她笑着说。“我宁愿用糖果来讨好孩子们。我想让他们喜欢我！

　　“另外，你也许能喊两个星期，但你不能整年都喊。我的嗓子本来就够沙哑的了。”其实，她的喊叫能力和她的教师工作完全无关，被发现纯属偶然。

　　她回忆说：“1992年，我参加了一个教会举办的夏令营，一共约有500人。当时他们组织了一个挑战纪录的活动。”

　　“我是一个挺好强的人。我看到一个喊叫比赛，但我觉得有点害羞，就没参加。但是，一个孩子告诉我，我的孪生妹妹马上就要赢了。我就想，她行，我肯定也行。”

　　据悉，当时的世界纪录是119分贝。“我妹妹喊了119.1分贝，我喊了119.4分贝。她的记录只保持了几分钟，然后就被我打破了。”

　　两年后，安纳丽莎获邀在贝尔法斯特的一项比赛中卫冕。“我喊出了121.7分贝，这个纪录就一直保持到今天。”

　　安纳丽莎说，这个偶然得到的世界纪录竟然已经维持了22年，她自己也感到不可思议。她的喊声已经不像以往那样嘹亮了，尤其是她做了扁桃腺切除手术之后。“我还能喊到115分贝，但已经有很长时间没达到120分贝了。”

　　但她的学生们仍然对老师的超凡能力感到钦佩。安纳丽莎说：“我觉得这挺甜蜜的。有时候我看到毕业多年的学生走过校门口。他们已经20多岁了，但还是会问，老师，你还是世界纪录保持者吗？”安纳丽莎说，“这个纪录已经延续了那么长时间，真是疯狂！”

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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