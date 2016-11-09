11月12日晚，韩国多个公民团体在首尔光华门附近举行大规模集会，要求总统朴槿惠下台>>查看更多现场照

韩国当地时间12日下午4点左右，大批韩国民众在首尔举行抗议集会，对朴槿惠施压。据韩联社报道，抗议人数或达到100万人，不过韩国警方估算抗议人数约为17万。报道称，韩国三大在野党——共同民主党、国民之党和正义党的成员，也加入到这次抗议集会。在朴槿惠一系列让步未能平息风波的背景下，在野党对其发出最后通牒，朴槿惠的政治命运面临重大考验。

据新华社央视

□动态

韩各地民众纷纷前往首尔

韩联社报道称，在野党阵营一同参加集会，是旨在向韩国总统朴槿惠施压，使其退居二线。而如果集会没有取得预期效果，在野党或改变立场，与执政党新国家党就国会推荐新任总理人选启动谈判。

据主办方估计，可能有50万到100万的民众参与集会，不过韩国警方估算的抗议民众约为17万，但不管是哪个数字，这都是韩国有史以来人数最多的一次抗议示威。

据了解，虽然集会是从当地时间下午4点开始，但是从上午开始，便有零星的抗议集会活动。这也是韩国总统朴槿惠“好友干政”风波以来，第三轮的大规模抗议示威。另外，由于韩国各地民众纷纷前往首尔参加抗议示威，韩国各地前往首尔的火车大巴等都是一票难求。

朴槿惠新提议遭遇抵制

朴槿惠8日专程前往国会与议长丁世均会晤。朴槿惠表示，总统的最大职责就是要使国政正常运行，如国会推荐经朝野协商后的人选，她将任命其为总理并由其实质负责内阁。

韩国媒体认为，这一表态意味着朴槿惠实际上撤回了此前对卢武铉总统时期幕僚金秉准的总理提名，进一步释放出“放权”信号。但在与丁世均的会谈中，朴槿惠并未明确言及“国会推荐的总理”的职权，也未回应在野党关于“总统必须彻底放手国政并退居二线”的要求。

青瓦台总统府相关人士称，总统会将治理国政职权下放给“国会推荐的总理”。这可以理解为朴槿惠实际上将退居二线。但不少观察人士认为，韩国宪法规定，总理必须根据总统的命令来统辖各行政部门，这意味着总统仍将掌握对总理的约束权。鉴于目前朴槿惠对新总理的职权并未作出明确承诺，因此存在她今后免去总理并解散内阁的可能。

正因为如此，朴槿惠的这一提议遭到在野党猛烈批评和抵制。三大在野党——共同民主党、国民之党和正义党9日正式宣布拒绝朴槿惠关于“国会推荐总理”的提议，并表示“没有考虑的必要”。

□观察

集会将成事件走向分水岭

在拒绝朴槿惠提议的同时，在野党明确要求朴槿惠“退居二线”。共同民主党党首秋美爱表示，总统应该向总理交出所有权力，包括外交安保以及人事任免职权。

就连执政党新国家党内部要求朴槿惠“彻底放手国政并退居二线”的声音也愈发高涨。新国家党前党首金武星此前召开记者会，公开要求朴槿惠主动退出执政党。他10日再次呼吁朴槿惠“放下一切，顺应民意尽快组建举国中立内阁”。新国家党内“非朴派”也力挺金武星，要求“亲朴派”党内高层立即集体辞职。

共同民主党和国民之党高层10日强硬表示，如朴槿惠到12日集会当天还不宣布“退居二线”，两党只能着手强力推动朴槿惠下台。目前在野党阵营各派均已公开表示，12日党内高层集体参加要求朴槿惠政府下台的“国民总动员大会”。

此前，考虑到总统下台可能会造成国政瘫痪，在野党一直未将要求朴槿惠下台作为核心诉求。因此，有韩国媒体认为，12日的集会或将成为在野党下一步政策走向的分水岭。

朴槿惠已表现出力不从心

对于目前纷繁复杂的韩国政局，朴槿惠已表现出力不从心。她下一步将如何行动，还有待观察。

有分析人士认为，从目前形势看，由于朴槿惠迟迟不愿放权，要求她下台或者弹劾她的呼声日渐高涨。而一旦朴槿惠下台，根据法律规定，60天内就需要举行大选，但眼下又很难找出合适的总统候选人。因此有舆论认为，可以通过组建“过渡内阁”的方式，将原本应于明年底举行的大选提前至明年4月举行，以实现国政平稳过渡。

但也有分析人士认为，由于朴槿惠并未表露出主动放弃权力的决心，目前情况下她主动下台的可能性不大。不过，为安抚民心，朴槿惠很可能打出“退出执政党”这张牌。因为这样做，一方面可以切割与执政党的关系，表现出总统实际上退居二线的决心，以弱化在野党的声讨之势；另一方面也可以顺应党内“非朴派”的要求，挽救支持率日益下滑的执政党。