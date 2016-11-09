印度政府宣布现版面额500卢比和1000卢比纸币自8日午夜退出流通后，大批印度人10日前往银行换取新版纸币。

尽管有人为此恐慌，还有人为逃避受罚而焚烧纸币，但印度商界表示支持政府的这项打击“黑钱”的行动。

【排长队】

印度总理纳伦德拉·莫迪8日宣布，面额500卢比和1000卢比的纸币自当天午夜起退出流通，以打击腐败、“黑钱”和假币。

按规定，所有银行9日歇业一天，自动取款机(ATM)也停用一天。印度中央银行10日发行新版500卢比和2000卢比面值钞票，每人每天只允许换取总值4000卢比的新币。

新德里电视台的电视画面显示，10日一早，大批印度人来到多家银行门口等待换新币。

前来换币的私企职员姆瓦努丹告诉美联社记者：“我手里没有小额纸币，兜里没钱，家里也没有可用的钱。去买牛奶，老板不收我的大钱。”

在新德里卡纳拉银行门前，一些人因插队发生争执，银行管理人员不得不请警察出面维持秩序。

24岁的丽玛·乔杜里说，她和家里二十多口人从一家银行赶往另一家银行换币，只为能够在姐姐周末成婚前把钱凑足。他们上周刚从银行取钱为婚礼做准备，而银行当时给出的都是面额500卢比和1000卢比的现版纸币。

印度财政部长阿伦·贾伊特利安抚民众说：“大家不用急着去银行，还有很多时间可以换取新币。”

政府规定，民众可以把“旧钞”存入银行账户，或在年底前到银行、邮局换取新币。

【现乱象】

莫迪自2014年上台以来为打击“黑钱”出台一系列措施，比如逃税者将被处以10年监禁。在宣布现版大额纸币退市消息的同时，政府提醒，那些持有大笔未申报财产的人会因违反税法而承担后果。

法新社10日报道，家住海得拉巴一处村庄的农妇坎杜库里·维诺达听闻政府的最新消息后上吊自杀。

当地警方说，维诺达的家人称，大额纸币退市的消息让维诺达“绝望”。她上月刚卖掉家里一处土地，从买家处收取550万卢比(约合56.1万元人民币)现金，用其中一部分钱支付了丈夫的医药费，打算用其余的钱再购入一块新地。

维诺达的家人称，新政颁布后，维诺达一时不知所措，于是上吊自杀。

印度农村地区许多人习惯在家存放大笔现金，一方面是因为当地银行较少，另一方面也是为了逃避缴税。

印度北方邦警方说，他们正在调查有人焚烧大笔现金的案件。警方怀疑这些人出此下策是为免于被判刑罚。

【表欢迎】

分析人士认为，在新版500卢比和2000卢比面值钞票流通之前，印度的经济活动短期内将有所放缓。还有人预计，会有人抢购黄金、外汇或其他形式的资产。

尽管如此，印度金融界对政府的最新举措表示欢迎。

总部位于孟买的Emkay全球金融服务公司基金经理瑟金·沙阿说：“长期而言，从印度经济中剔除‘黑钱’是非常有利的举动。一旦短期的问题得到解决，印度经济的根基将会非常稳固。”

印度工商联合会会长哈沙瓦德汗·内奥蒂亚说：“我们呼吁各界支持这一政策。”(杜鹃)