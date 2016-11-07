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韩国检方拟对朴槿惠发起调查 亲信证词对其不利
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 京华时报 2016-11-10 09:41
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原标题：韩国检方拟对朴槿惠发起调查

据新华社电韩国媒体9日报道，针对“闺蜜门”事件，韩国检方定于19日对当事人崔顺实提起诉讼，罪名包括诈骗、挪用公款以及滥用权力等。同时，检方将于下周决定何时以及采用何种方式对总统朴槿惠进行询问。

亲信证词不利

首尔中央地方检察厅调查人员8日说，针对崔顺实干政一事，检方定于下周就询问朴槿惠相关事宜“列出总体方案”，以确定对朴槿惠发起调查的具体时间和方式。此前，朴槿惠承诺配合检方调查。

检方表示，朴槿惠多名亲信在接受调查人员问话时提供的证词对她不利，调查人员掌握了足够证据，对朴槿惠的询问已“在所难免”。

韩国司法部门8日证实，检察特别搜查本部查阅崔顺实使用过的平板电脑里储存的200余份档案后发现，文档大多为青瓦台和政府各部门正式公开前的机密资料。朴槿惠前附属秘书郑虎成承认，是他把这些资料转交给了崔顺实。

根据郑虎成的说法，他所做的一切都是按朴槿惠的要求。朴槿惠告诉他，她想听听有关演讲稿的不同意见，因此把演讲稿传给了崔顺实。但郑虎成称，崔顺实只是阅读了这些文件，没有作任何修改。

此外，前青瓦台政策调整首席秘书安钟范提供的证词也对朴槿惠不利。根据安钟范的说法，是朴槿惠授意他迫使多家大企业向崔顺实的两家基金会捐款。而这一说法与朴槿惠的说法相悖。

朴槿惠此前表示，这些企业是出于“自愿”向上述两家基金会捐赠了近800亿韩元（约合4.7亿元人民币）。

关键人物落网

检方表示，将于本月19日对“闺蜜门”当事人崔顺实提起诉讼，罪名包括诈骗、挪用公款以及滥用权力。同时，检方还在考虑以其他罪名对她起诉。

随着这起事件不断发酵，涉案的又一名关键人物浮出水面，他就是被称为韩国“文化界皇太子”的广告导演车恩泽。他8日晚乘机返回韩国，在仁川机场当场被拘留，随后被押送到首尔中央地方检察厅。

根据检方说法，车恩泽与崔顺实关系亲密，帮助她设立和运作两家基金会。同时，他还成立一家广告公司，几乎独揽相关政府项目，获利颇丰，在文化界“呼风唤雨”。

韩联社报道，车恩泽还涉嫌安插“身边人”担任政府要职。其中，他的大学导师金钟德曾获任文化体育观光部长官，他的舅舅金尚律曾担任青瓦台负责教育和文化的首席秘书，他的密友宋星珏则被任命为韩国文化产业振兴院院长。

韩国检方将对车恩泽进行高强度调查。检方认为，如果他能予以配合，有关“闺蜜门”事件的调查可能取得重大进展。

将缺席APEC会议

韩国外交部发言人赵俊赫8日说，朴槿惠不会参加亚太经合组织（APEC）领导人第二十四次非正式会议。此次会议定于本月18日至19日在秘鲁首都利马举行。

他说，鉴于朝鲜进行第五次核试验，考虑到朝鲜半岛安全状况严峻，9月份就已确定朴槿惠不参加此次APEC领导人会议，韩国出席会议人员将于下周公布。

作为亚太经合组织创始方之一，这将是韩国元首自1993年以来首次缺席其领导人非正式会议。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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