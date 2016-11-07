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白宫新主人特朗普如何开启未来 外交政策受关注
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 央广网 2016-11-10 11:19
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　　央广网北京11月10日消息据中国之声《新闻纵横》报道，2016年美国总统选举9日落下帷幕，初步统计显示，共和党总统候选人唐纳德·特朗普击败民主党总统候选人希拉里·克林顿，当选美国第58届总统。

　　美国总统选举实行选举人团制的间接选举制度，当地时间11月8号，大选投票日正式到来。在各州投票陆续结束后，经过将近一夜的胶着计票，截至当地时间9日凌晨的统计结果显示，在选前民调中大幅落后的特朗普成功实现逆转，得票已超过胜选所需的270张选举人票，赢得大选。美国东部时间明年1月20号，特朗普将会宣誓就职，正式入主白宫。

　　当地时间八号凌晨，特朗普回到自己在纽约的竞选总部办公室，等待选举结果，得知自己成功当选之后，特朗普随即在竞选总部发表了演讲：“抱歉让你们久等了，谢谢各位！我刚刚接到希拉里·克林顿的电话，她祝贺我们获得了胜利，我也祝贺她和她的家人，因为她完成了一场非常艰难的选举，她非常努力。”

　　在参加美国共和党党内初选前，特朗普为人熟知的身份，是著名地产大亨、环球小姐大赛等知名活动投资者，没有从政经历。参选后，特朗普背负反建制派标签，多次遭遇“唱衰”，却最终击败共和党内部及民主党竞争对手，即将就任美利坚合众国第四十五任总统。

　　特朗普：“我此前一直在做生意，致力于开发各种项目和人们的巨大潜力。如今，我想为我们的国家这样做。我们的人民有巨大的潜力，我将努力为我们的国家服务，它有巨大的潜力，这将是一件非常美好的事情，我们国家的每一个人都将有机会发掘自己的所有潜力。”

　　大选投票开始前，民主党候选人希拉里·克林顿除了在美国联邦调查局重启邮件门调查后的几天之外，支持率始终占据优势，被广泛认为有望获得更多选举人票支持。但在计票开始后，特朗普的投票支持率一路领先，并在佛罗里达等多个关键摇摆州获胜，并最终赢得大选。中国国际问题研究院研究员杨希雨对此表示，特朗普的胜利，让本届大选的一句口号，再次成为现实，这种胜利出乎预料，但正如今年美国大选当初冒出的一句新词，特别流行的一句词，“Never say never again。”永远不要说不可能。

　　值得注意的是，美国大选计票开始后，受选情影响，国际金融市场出现剧烈震动。9号，标普500指数期货、纳指期货均触发熔断。日经225指数较前1个交易日大跌932.88点，跌幅5.43%。作为避险投资的纽约黄金期货一路飙涨，刷新近6周新高。有分析认为，伴随特朗普当选，全球市场面临较大不确定性风险。而对于自己当选总统后美国的对外关系，特朗普做了这样的表态：“我想告诉整个国际社会，虽然我们将始终把美国的利益放在首位，但我们将公平地对待每个人。所有的人和国家，我们将寻求共同点，而不是互有敌意，我们追求伙伴关系，而不是冲突”。

　　特朗普在竞选总统过程中，曾经就国际关系问题发表过许多观点，正因为此，中国现代国际关系研究院美国所所长达巍表示，可能特朗普当选之后什么还没做，对国际关系的影响就已经因为他此前的表态而产生了，“比如我们可以想象一下外交方面，特朗普曾经说过他要弱化美日同盟、美韩同盟，让他们交保护费，弱化北约。也许他不会兑现这个承诺，但也许他什么都不说就会把日本和韩国吓得产生战略后果，他曾经说过，所以他的影响确实是很难预测的。”

　　2016年11月9号，国家主席习近平向美国当选总统唐纳德·特朗普致贺电。

　　习近平在贺电中指出，作为最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。发展长期健康稳定的中美关系，符合两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。我高度重视中美关系，期待着同你一道努力，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作，以建设性方式管控分歧，推动中美关系在新的起点上取得更大进展，更好造福两国人民和各国人民。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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