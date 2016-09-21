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日媒警告福原爱“切勿卖国” 竟因其到王楠家做客
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报 2016-11-09 10:34
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　　日媒警告福原爱“切勿卖国”竟因到奥运冠军王楠家做客！

　　【环球时报驻日本特约记者孙秀萍】福原爱是日本“国宝级”运动员，近日却因做客中国奥运冠军王楠家而遭到个别日本媒体责难，甚至警告她“切勿卖国”。

　　日本知名杂志《周刊新潮》在最近一期文章中称，“福原爱活得越来越像中国人，和反日人士都混在了一起。”该文批评福原爱为了到中国求生计，居然和王楠的老公郭斌这样的“反日分子”交往。报道还援引日本记者高口康太的话称，中国中央电视台也报道了福原爱做客王楠家的事情，后者马上就要变成“中国艺人”。文章称，中国人发表反日言论并不让人惊讶，但福原爱却跑到这样的人家里做客。福原爱在乒乓球顶级选手中的排名并不稳定。为了在中国发展第二职业，亲近中国人也无可厚非，但是“绝对不能卖国”。

　　日本“活力门”网站随后全文转载了《周刊新潮》的文章。“复制中国”网则转引了中国网友对《周刊新潮》这篇文章的反驳。文章提到，有中国网民反问说，“到人家做客就成了卖国，这是什么逻辑？!”

　　此前，日本《产经新闻》等媒体曾把鸠山由纪夫等日本政治家视为卖国者，但是对演艺界和体育界人士如此形容的实在不多。对此一些日本网民表示，也许是因为福原爱和中国的特别关系，才受到如此对待吧。

　　据《环球时报》记者了解，福原爱多年来在日本一直保持着相当积极的正面形象。日本时事通讯社称，朝日啤酒公司日前已经邀请福原爱夫妇拍摄该公司的商业广告，并预定于11月10日正式播出。这足以证明福原爱在日本的明星地位，没有因为“和中国亲近”而受到影响。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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