中新网11月9日电据英国广播公司(BBC)中文网报道，在媒体数日的沸沸扬扬之后，英国哈里王子发布声明确认美国女演员梅根?马克尔(Meghan Markle)是自己的女友，并愤怒斥责媒体令她“备受欺侮和骚扰”。

英国王室肯辛顿宫的声明说，哈里王子和马克尔女士确定恋爱关系才“几个月”，她受到媒体如此对待是“不对的”。

声明说，哈里王子极少因为“虚构的故事”采取正式行动，但过去这一周里媒体“越线”了。

马克尔在美国电视连续剧《金装律师》(Suits)中出任主角。她跟32岁的哈里王子的恋情近日曝光，照片也上了不少报纸的头版。

哈里王子的公关秘书说，梅根?马克尔遭受的欺侮和骚扰有一部分是完全公开可见的，比如“在全国性大报头版的抹黑文字，评论文章字里行间的种族主义语气语调，社交媒体上那些惑众的钓鱼贴和网络评论文章里毫不掩饰的性别主义和种族主义言辞。”

还有一部分是公众视线之外的，比如“为阻止污名化文章见诸报端而每晚展开的法律博弈，她(梅根)母亲回家时不得不冲破家门前的摄影记者重围才能开门，记者和摄影师设法非法进入她家以及之后必须叫来警察，报纸出重金收买她的前男友，她的几乎每一个朋友、同事和亲人都受到的纠缠。”

王室声明说，哈里对马克尔女士的安全感到担忧，而且为自己没能保护她而深感失望。

“他知道评论人士会说，这是‘她必须付出的代价’，‘这是游戏的一部分’。但他坚决不同意这么说。这不是游戏–这是她的，以及他的，生活和生命。”

现年32岁的哈里王子跟媒体关系一直磕磕碰碰。他从小就知晓自己生母，已故戴安娜王妃的生活被媒体深度侵入，这种了解随着年龄增长而加深。