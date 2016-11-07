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日本出现可住宿书店：随意看书 犯困躺下就睡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 参考消息网 2016-11-09 10:38
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　　参考消息网11月9日报道日媒称，东京都池袋地区出现了一家与众不同的住宿设施，这就是地产中介公司R-Store参与开发的BOOK AND BED TOKYO(东京书与床)。这一主题酒店拥有1700本书、30个床位，喜欢的书可以随意翻阅，困了就躺下睡，还可以以书本为话题与同住者聊天，这种想拥有却又难以体验到的“非日常”氛围吸引了很多慕名而来的人。

　　据《日本经济新闻》11月8日报道，一位身着西服套装的外国女性走入了位于楼群深处的一间电梯，上到七层，一家贯通房间的书店跃入眼帘，刚才在一层时略显不安的神情此时变成了惊讶：书店的藏书涵盖漫画、写真集、哲学著作等等领域，室内备有沙发，入住者可以一边感受到安心舒适一边自由阅读；此外，淋浴间、卫生间、洗脸池一应俱全，入住者可以24小时共享这些设施。

　　报道称，这家以“可住宿的书店”为概念的主题酒店于去年11月开业，之前该楼层是一家餐厅。由于人气直线上升，想要预约到那种睡在书架里的“bookshelf”床位需要提前一个月，而居住密度更大的“bunk”床位也要等上半个月才能住进来。

　　这一新型住宿设施的灵感来自在R-Store担任新业务部部长的力丸聪先生的亲身经历。在开业的七个月前，力丸先生为了出席妻妹的结婚典礼入住了冲绳的一家超豪华酒店，据说在酒店内的酒吧里喝酒的到时候，他突然有了在这样开心的瞬间就这么睡下的冲动。

　　“心情很嗨，不知不觉就这么睡着了，”一直就关注酒店业务的力丸先生开始鼓动浅井佳社长等人创办一家这样的住宿设施，方案确定后他们开始寻找候选地。首先确定的是地点，于是在交通方便而且便于去到各个观光景点的池袋发现了一处让人感到“要是它就对了”的房子。

　　与这种细长房型最配的就是书架了，“在放松的过程中，一边读着喜欢的书籍一边入睡，给读者提供一种无与伦比的幸福瞬间。”可以住宿的书店这一概念由此诞生。

　　房间的布置工作由此展开，藏书也确定为以休闲读物为主，目的是吸引更广泛的顾客群。房间以木质墙壁包裹，营造出柔和的氛围。由于是类似于胶囊宾馆那样的“简易住宿设施”，所以准备了两种面积的房型，不计算消费税的情况下工作日一晚的住宿费用为3800日元和4800日元。

　　报道称，看着看着书就睡着了，大家可能都有过这种经历，但变成酒店的话感觉就完全不同了。据力丸先生说，有一种在朋友家寄宿时的那种雀跃感，很多现代人日日奔忙，就连看自己喜欢的书看到睡着的机会都没有。力丸先生认为，他们有理由帮助人们实现那些本来可以却总也没能实现的愿望。

　　报道称，可以住宿的书店还有一个魅力，那就是交流。一位看起来是为了享受读书之乐而来的年轻女性笑着说：“我很开心可以和一起住宿的人交流，这当中还有外国人。”以手中的书为契机，谈话就自然而然地展开了，这种与陌生人之间“松散的联系”让她感到很舒服。

　　顾客中日本游客(来自东京以外)和公司职员占三分之一，外国游客占三分之一，另有东京都内的客人占三分之一。都内的客人大都为了看书、聊天而来。吸引其他日本游客的则是这里的独一无二性和低廉的价格。而外国游客则通过与共同住宿者的交流知晓了很多旅行指南上没有介绍过的隐秘名胜和好东西。

　　由于不上锁，看起来女性似乎会感到不适，但事实上七成以上的客人是女性。

　　报道称，用书招徕顾客的办法也有助于维持酒店的新鲜感，据说只要通过更换藏书就可以营造出全新的氛围。预计在今年11月底前，第二家店将在京都开业，在体验式消费意愿增强的背景下，他们肯定能够满足顾客的需求。(编译/刘林)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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