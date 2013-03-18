参考消息网11月8日报道美媒称，在混乱喧嚣不可预测的2016年大选中，有一件事始终不变：选民们对美国政治的现状感到失望。

据美国《华尔街日报》网站11月6日报道，随着选举日的临近，他们比以往任何时候都更感到厌恶，这场旷日持久的选举已经创下粗俗和刻薄的新纪录。

看看威斯康星州欧克莱尔最近发生的场景。警方设起路障，一边是成千上万的特朗普支持者，另一边是成百上千的反特朗普示威者，双方不断地彼此辱骂。

这场选举可能已经改变美国，使这个国家比选举刚开始时更加分裂，对相异的观点也更不宽容。曾任小布什顾问的彼得·魏纳说：“人们对这场选举的每种负面感情都被放大。这个过程既丑陋又愚蠢……等到(新总统)当选就职，公众将筋疲力尽。”

据美国《洛杉矶时报》网站11月6日报道，在将决定下一任总统的美国各地，气氛都十分阴郁。

一场由浮华词藻和怨恨不满构成的不文明战争席卷了这个国家，暴露了深层分裂。候选人因为他们的缺点而不受欢迎，遭到鄙视。选民们感到厌倦，互相生气，不认为有什么能阻止那种将跟随胜者前往华盛顿的带有破坏性的仇恨。

从匹兹堡到克利夫兰再到辛辛那提，沮丧的选民比比皆是。问他们是否有任何一名候选人能让这个国家恢复平静，他们异口同声：现在很难看出来。

在俄亥俄州阿莱恩斯，泰莎·亚茨科在想到这场总统竞选时甚至连假装微笑都做不到。她今年22岁，一边轻轻摇头一边说，她不打算投票。她厌倦了这一切。亚茨科几乎想不到有什么可以治疗这个国家的创伤，可能除了让候选人注意到像她这样远离大选喧嚣过日子的人。她说：“我主要只想听到有人谈到人民，还有人民想要什么。”人民想要什么呢？她说：“诚实。真诚。”她不认为自己能得到这些。

在“调查猴子”网络调查公司10月份的一次民调中，50%的美国人称，美国现在比以往任何时候都更加分裂，这些分裂会在未来很长时间继续存在。另有30%的人也认为美国比以往更加分裂，但称美国在不远的将来能恢复团结。有不到五分之一的人认为这个国家还没沦落到最分裂的状态。

不信任的循环带来了悲观主义。在俄亥俄州梅迪纳，律师戴夫·格德罗克说：“人们不相信现在的政客。”

在匹兹堡，珍妮·斯蒂芬森与克里斯·斯蒂芬森夫妇对大选一点都不兴奋，对选后形势也不乐观。珍妮表示，特朗普和希拉里都没谈过气候变化和教育，也没谈过像她们这样的人的生活。她指着丈夫说：“他在软件业工作，我是个律师。我们还在奋力跻身于中产阶级。我如今都40岁了，还有学生时代的贷款要还。”珍妮不确信如果希拉里当选情况会不会改善，“因为有这么多人讨厌她(希拉里)”，但珍妮也无法忍受特朗普。她说：“我会投票给希拉里是因为别无选择。”