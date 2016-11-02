当地时间11月3日，美国伯温，特朗普的妻子梅拉尼娅举行竞选集会，为丈夫拉票。

据新华社电美联社4日报道，共和党总统候选人特朗普的妻子梅拉尼娅疑似在未获得美国工作签证前非法接了10份模特工作，共赚取2万余美元报酬。如果属实，那不仅意味着梅拉尼娅曾触犯法律，也说明她曾向公众说谎。

特朗普竞选团队尚未对此作出回应。

美国媒体“翻旧账”

梅拉尼娅1970年出生于斯洛文尼亚。按照她通过律师迈克尔·怀尔丁公布的说法，她于1996年8月27日持短期商务活动签证来到美国，当年10月18日获得工作签证。

美联社拿到了梅拉尼娅当年所签约模特经纪公司的会计账目、合约等文件。20年前的账本纸张已泛黄，但依旧保存完好。账目显示，在1996年9月10日至10月15日间，梅拉尼娅完成了10项模特工作，共计获得20056美元收入，合作对象包括健身杂志和奢侈品商店等。

如果像梅拉尼娅所说，她10月18日获得工作签证，那么这些账目意味着她“打了黑工”。美联社说，根据美国法律，梅拉尼娅可以在持短期商务签证期间寻找工作，但不能从事有偿性质的工作。

即便事实果真如此，也不大可能对梅拉尼娅现在的美国公民身份有何影响。美联社说，美国政府只有在入籍的公民刻意隐瞒涉恐或战争罪行等极端情形下才会作出吊销公民国籍的决定。

这家名为“大都会国际管理”的经纪公司在上世纪末关闭，部分文件一直存放在储藏间里。公司合伙人之一保罗·赞波利此前说，是他当年招聘梅拉尼娅来美国从事模特工作，梅拉尼娅获得工作签证后才开始工作。但当美联社记者向他展示了这些旧文件后，他显得有些犹豫：“说真的，我不知道，已经过去20年了，合约看起来是真的。”

坚称未违反移民法律

梅拉尼娅2001年3月获得绿卡，在与特朗普结婚1年后的2006年成为美国公民。今年早些时候出现过对梅拉尼娅移民美国有关细节的追问，但梅拉尼娅拒绝向公众公开她的移民信息,而是通过律师怀尔丁发布声明，在声明中罗列了她获得各项签证和入籍的时间。

面对美联社有关这些旧文件的询问，怀尔丁简短回应说：“这些文件未经核实，与我们的记录不符。”特朗普竞选团队的发言人霍普·希克斯则尚未回应美联社的询问。

特朗普倡导美国推行强硬的移民政策，主张严厉打击违反移民法律行为，曾建议扩大移民局“电子查证系统”的使用范围，使所有雇主都能用它查询应聘者有无受雇工作的权限。

梅拉尼娅一直坚称自己从未违反过移民法律，并在特朗普的竞选活动上现身说法，以榜样的姿态为特朗普的移民政策做广告。

梅拉尼娅3日刚在宾夕法尼亚州费城近郊一场活动上为丈夫助选。这是继7月共和党大会演讲被指部分抄袭自现任“第一夫人”米歇尔以来，她首次在公开场合讲话。