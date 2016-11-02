据日本当地电视台报道，当地11月3日凌晨，一名中国女子在日本东京中野区的公寓被杀。据悉，这名被杀的中国女子是一名留学生，正在日本读大学。被害女子的母亲已于4日晚到达日本，并在5日前往日本警察局参与案件的问询。

案发前15分钟曾报警

据日本电视台11月3日报道，3日凌晨，一名中国女子在日本东京中野区的公寓被杀。报道称，女子在租住的公寓二楼走廊被歹徒用刀割伤颈部。同住的另一名女子在屋里听到门外有争斗声和敲门声，随后报警。警察赶到后发现被害女子倒在血泊中，送医后不久死亡。援引日本警视厅中野警署的消息称，受害人头部遭利刃砍伤，伤口长达10厘米，案发前15分钟受害人曾报警公寓外有可疑人物。然而当地警方抵达后受害人已经倒地，头部血流不止，并在送往医院不久伤重不治而亡。

北京青年报记者了解到，这名被害的女子系在日本留学的青岛女孩江歌，现正在日本读研究生。据江歌的高中同学姜鹏飞说，“江歌真的是一个挺好的女孩。”他们高中同学间有一个群，当得知死者是江歌时，群里都“炸”了，所有同学都表示“不敢相信”。在江歌的高中同学印象中，江歌是一个很仗义、乐观、爱笑、心肠很好的女生。直到现在，所有人都不愿相信江歌已经离世。和江歌关系一直都很好的孙永鑫告诉北青报记者：“原来还和她约定她回来一起出去吃饭，没想到就这么离开了。”

被害女孩母亲已抵达日本

江歌的母亲是在日本大使馆的通知下才得知女儿被害的事。在得知女儿被害后，江母在外事办的帮助下办理了快速签证，并在签证拿到的当日飞往东京。

江歌的母亲在江歌遇害后多次发微博表示自己无法接受女儿已经不在了，并在微博上说，“还我宝贝女儿！还我女儿。”“梦中全是歌子血淋淋的伤口，痛得我喘不了气。”江母还在微博中表示，在江歌遇害前的十几分钟，还对她说要找个好工作，努力赚钱让母亲享福，可仅仅过了18分钟，江歌就被害了。昨日，北青报记者与江歌的母亲取得联系，江母说，她已经前往当地的警察署参与问询，但是案件依然没有任何的进展，目前需要商量江歌遗体的相关问题。

女孩室友协助警方调查

在日本工作的付先生从微博上看到了中国女孩被害的消息。事发后，付先生辗转通过微博与江歌母亲取得了联系，并陪同江歌母亲处理一些问题。

付先生说，江妈妈从警署面谈的房间出来后坐在椅子上一直在自言自语关于江歌的事情，看着“让人很心疼”。江歌所在读的学校也派出了大概四名老师去迎接江歌妈妈，其中有三位本校的日本老师和一位学校雇来进行翻译工作的老师。

江歌的室友刘鑫目前只能跟着警察活动，不能擅自外出，但是表示“为了抓到犯人一定会坚持到底”。而江母此前曾提及，嫌疑人可能是江歌室友的男朋友。

文/本报记者 王天琪 实习记者 刘思佳