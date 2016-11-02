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因存在危险隐患 韩国三星在美召回280万台洗衣机
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-05 10:39
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中新网11月5日电 据英国广播公司(BBC)中文网报道，韩国三星被迫在美国召回280万台洗衣机，此前该品牌洗衣机在洗衣过程中机顶盖飞脱，撞坏了一名用户的颚骨。

有9个人报称涉及与洗衣机有关的受伤案例，还有733起投诉指过大震动和机门脱落。该公司说，一共有34个型号在2011年3月到2016年11月生产的上载式洗衣机可能有问题。

三星在宣布召回洗衣机时说：“这个出于自愿的行动是因应有报告指这些洗衣机的洗衣鼓可能失去平衡，出现过大震动，结果造成顶盖脱离机身。”

“这个情况可能在高速转动清洗床单、防水衣物或大件物品时出现，对客户构成受伤的风险。”

不过，有些正起诉三星的客户指出，他们的洗衣机“在正常使用时爆炸”。

美国三星电子的家电部高级副总裁和总经理约翰·赫林顿说：“我们的首要任务是降低任何家居安全风险，为客户提供容易和简单的召回选择。”

他又说：“我们迅速反应，并与美国消费产品安全委员会合作，以确保客户知道他们所有的选择方案，把家居的任何隐患减到最少。”

三星电子最近召回Galaxy Note 7手机，最后更停止生产。在顾客抱怨该新型号手机着火后， 三星需要召回250万个手机。该公司曾表示已经修好有关问题， 但是手机爆炸报告继续涌现，迫使三星完全停产Note 7手机。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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