中新网11月5日电 综合报道，美国大选进入倒数，根据最新公布的多项民调，民主党候选人希拉里·克林顿领先共和党候选人特朗普约2到4个百分点，全在误差范围内。选情激烈，使摇摆州成为必争之地，现在最为关键的有三个州：俄亥俄、佛罗里达和北卡罗来纳。

据报道，目前被列为摇摆州的有14个，其中五个倾向民主党候选人希拉里，两个倾向共和党候选人特朗普，还有七个情况不明朗。

资料图：美国民主党总统候选人希拉里·克林顿。

希拉里和特朗普在佛州和北卡州的选情接近。路透社／易普索的民调显示，两人在这两州的支持率不相上下。俄亥俄州的选情也仍然很激烈，宾夕法尼亚州的选情倾向希拉里。

从现有的情况来看，特朗普必须赢得佛州和北卡州，才有机会胜出。希拉里即使输了这两州，也仍然有机会胜出。

3日，希拉里和特朗普都到北卡罗来纳州拉票，两大竞选阵营的车队更在北卡州的机场“擦身而过”，显见彼此都在风尘仆仆地赶场造势。美国奥巴马则到佛罗里达州出席集会，为希拉里造势催票，鼓励该州民主党人出来投票。

4日，特朗普前往新罕布什尔州、俄亥俄州及宾夕法尼亚州拉票，特朗普的妻子梅拉尼亚也到宾夕法尼亚州替他站台。希拉里则前往俄亥俄州与密歇根州。希拉里说，她将火力全开，接下来几天全力冲刺。

资料图：美国共和党总统候选人特朗普。

本月8日总统选举前夕，民主党最后一个竞选集会将在民主党支持者众多的费城举行，当天联合在场造势的有希拉里的丈夫、前总统克林顿和奥巴马夫妇。

随着竞选逐渐进入尾声，那些原先对特朗普抱怀疑态度的共和党人，似乎已经改变看法。国会众议员查菲兹对美国有线电视新闻网(CNN)说：“我想，共和党人已经开始回归。”

而美国联邦调查局突然宣布重启希拉里电邮门事件的调查，对希拉里的选情似乎也影响不大，目前只有约8%民主党人表示考虑不要投票给她。

资料图：当地时间10月9日晚，美国共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人希拉里在密苏里州圣路易斯市展开第二场电视辩论。

路透/易普索于10月30日至11月3日所做民调显示，8日可能投票的选民中，有44%力挺克林顿，另有39%支持特朗普。路透/易普索过去一周的每日民调追踪显示，希拉里领先4至7个百分点，其他民调则显示选情日趋紧绷。

福克斯新闻民调显示，希拉里领先特朗普仅2个百分点。希拉里支持度45%，特朗普则为43%。

“真清晰政治”(Real Clear Politics)的全国平均民调推估，希拉里的领先幅度已由上周末的5个百分点，降至今天的不到2个百分点。