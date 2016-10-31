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朴槿惠改组内阁提名新总理
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 央视新闻客户端 2016-11-03 09:51
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　　韩候任总理金秉准(图片来源：韩联社)

　　 新华社首尔11月2日电(记者 姚琪琳)继10月30日仓促改组总统府后，韩国总统朴槿惠2日提名卢武铉总统时期幕僚金秉准为新总理人选。

　　韩国青瓦台总统府发言人郑然国2日在记者会上表示，金秉准曾历任卢武铉时期总统府政策室长和教育副总理，目前是国民大学教授，有丰富的学识和理政经验，是能领导内阁克服目前困境的合适人选。

　　金秉准现年62岁，出生于庆尚北道高灵郡，毕业于岭南大学。他曾是卢武铉总统时期的核心政策智囊。

　　此前，执政的新国家党建议朴槿惠组建执政党和在野党一致认可的“举国中立内阁”。分析人士指出，若“中立内阁”成立，总统权力将被大大限制，国政将由以总理为中心的内阁主导，总统的大部分人事权也会被总理分走。

　　朴槿惠同时还内定了韩国金融委员会委员长任钟龙为新经济副总理以及卢武铉总统时期的女性家族部次官朴升柱为国民安全处长官。

　　朴槿惠上月25日在青瓦台发表《致国民书》，就曾向亲信崔顺实事先泄露演讲稿等文件一事向国民道歉。然而事件并未因此平息，质疑和反对之声此起彼伏，朴槿惠政府支持率大幅滑落。分析人士认为，朴槿惠相继仓促改组总统府和内阁，意在尽快将国政恢复到稳定局面。

　　>>>朴槿惠提名卢武铉时期政府幕僚金秉准为候任总理

　　据韩联社消息：韩国总统朴槿惠2日提名卢武铉政府时期总统府政策室室长、国民大学教授金秉准为候任国务总理。金融委员长任钟龙被提名为候任经济副总理。另外，经金秉准推荐，卢政府时期女性家庭部副部长朴升柱被提名为候任国民安全处长官。

　　深陷“亲信门”的朴槿惠迅速提名总理和副总理体现了稳定政局的决心。青瓦台有关人士表示，上述人事安排接纳了政界提出的组建中立内阁的要求。(央视记者 唐鑫)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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