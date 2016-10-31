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朴槿惠核心幕僚被紧急逮捕 涉嫌向大企业强制集资
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华网 2016-11-03 09:35
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　　安钟范

　　新华社首尔11月2日电(记者 姚琪琳)韩国检方2日深夜宣布，已对牵涉“亲信干政”事件的韩国青瓦台总统府前政策调整首席秘书安钟范实施紧急逮捕。

　　安钟范当天下午到首尔中央地方检察厅接受传唤调查。他被指控在2014年4月至2016年5月担任青瓦台首席经济秘书期间，帮助崔顺实为筹备两个基金会向大企业强制募集800亿韩元(约合7000万美元)的资金，涉嫌犯有滥用职权等罪名。

　　韩联社援引韩国检方消息说，安钟范目前对主要指控均予以否认，并在接受传唤前指使核心证人做伪证。出于防止嫌疑人销毁证据的考虑，检方决定紧急逮捕安钟范。

　　在韩国，紧急逮捕是指在来不及申请法院拘留令的情况下，先行对犯罪嫌疑人实施逮捕，后申请拘留令的司法制度。实施紧急逮捕后，检方需在48小时内向法院申请拘留令。

　　此前，韩国检方在2日下午对遭紧急逮捕的“亲信干政”事件核心当事人崔顺实发布了拘留令。目前，韩国检方还在调查是否有其他青瓦台人员涉事。

　　迫于“亲信干政”事件压力，韩国总统朴槿惠10月30日仓促改组总统府，接受了安钟范等8名核心幕僚的辞呈。此前一天，韩国检方对朴槿惠多名现任和前任助手的住所和办公室进行了突击搜查。(完)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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