中新网11月2日电综合报道，澳大利亚交通安全局(ATSB)2日发布有关MH370搜寻的最新报告，称在飞机坠入海中时，处于无人控制的状态。

这份报告称，对卫星数据的最新分析显示，飞机在其最后时刻的状态符合“高速下降并且持续增速”。报告还称，对在坦桑尼亚被冲上岸的一个外侧襟翼碎片的分析表明，飞机襟翼在飞机坠毁时可能并未展开。一般而言，在受控降落期间，飞行员会展开襟翼。

ATSB负责指挥MH370搜索的官员弗利此前曾称，如果襟翼没有展开，几乎肯定可以排除飞机坠毁时有人操作的推论，并且有效验证目前的搜寻区域的正确性。

资料图：在坦桑尼亚发现的波音飞机777碎片，证实是马航MH370客机的残骸。

2日，弗利在堪培拉告诉记者，这一发现意味着飞机没有被配置为着陆或者水上降落模式，“你们可以自行推论这是否意味着有人操纵飞机”。他表示，不愿做出100%的断言。

截止目前，已经有超过20件确认或者怀疑来自MH370的物品被发现。这些物品来自于非洲东部和南部海岸，马达加斯加东海岸和毛里求斯群岛，留尼旺岛和罗德里格斯岛等等。然而，对搜寻区域进行的深海声呐搜索没有任何发现。据预计，对12万平方公里搜寻区的搜索将于明年年初完成。

目前，澳大利亚和多国专家正在堪培拉举行为期三天的会议，重新检验在搜寻飞机的过程中获得的所有数据。澳大利亚交通部长达伦·切斯特表示，参与峰会的专家将为未来可能的搜寻行动提供指导。

专家们一直试图通过研究在印度洋法属留尼汪岛找到的襟副翼残骸，来推断飞机坠毁之后最有可能漂移的区域，以定义一个新的搜寻区。

资料图：在法属留尼汪岛海岸线上发现飞机残骸。

搜寻团队利用了数个复制的漂浮物进行实验，研究它们在水中移动的方式主要是受风向还是水流的影响。这一实验的结果已经被采纳进新的漂移分析中。这一分析的初步结果也发表在了此次报告中，称这些碎片可能来自于目前的搜索区域或者其背部。不过，ATSB称，这一分析仍在进行之中，结果可能会改变。

MH370客机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中失联，当时机上载有239人。马来西亚民航局2015年1月29日宣布客机失事，并推定机上所有人员都已遇难。