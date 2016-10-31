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澳洲女孩被妈妈训练成父亲泄欲对象 当性奴戴狗链
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国青年网 2016-11-02 10:40
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　　图为女子被囚禁的小铁皮屋。

　　图为女子被囚禁的小铁皮屋。

　　世界上居然有这么可怕的人伦惨案！根据澳洲《每日电讯报》报导，在澳洲有一名现年21岁女子从小就被亲生父母调教为性奴，不但被监禁在小铁皮屋里，经常施以性虐泄欲还因此怀孕，再被父母用恶狠狠的方式堕胎。

　　此受害女子从5岁就是父母的虐待对象，被关在森林的一间铁皮屋囚禁，到了8岁，母亲开始将她“调教”为父亲的性奴隶。父母两人常常对她性虐，包括拿尖锐物虐待她、逼她吃辣椒及呕吐物、戴狗链，甚至将她全身捆绑住塞进装潜水设备的箱子里。女子14岁时被发现怀孕，就遭父母用皮球重击腹部60次。最后在2012年，女子在社工人员的鼓励下报案此事才终于曝光。

　　调查人员还在女子被囚禁的地方发现用指甲在木围篱刻下“陷阱”、“爸爸”、“妈妈来了”等字眼，以及用血所留下的单字。女子13年来的遭到父母的性虐待之下，性器官已经严重受损变形。而该案最近开庭审理，最后59岁的父亲被控73项罪行，被判入狱36年;51岁母亲被控13项罪行，至少要被关11年才可获得假释。

　　真的太可怕了……怎么会有父母亲能够做出禽兽不如的事情，希望受害者有天能够走出阴霾。(来源：中国青年网)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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