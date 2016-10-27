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前中国女排成员霍萱因为心梗不幸离世 年仅28岁
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  体育      来源： 凤凰体育 2016-11-02 09:51
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　　霍萱

　　凤凰体育讯北京时间11月1日，据多家排球媒体和粉丝群爆料，前中国女排成员霍萱因为心梗不幸离世，年仅28岁。

　　很多球迷都表示哀悼，祝愿霍萱在天堂一切安好，天堂没有病痛，感谢他为排球运动做出的奉献。

　　霍萱1988年出生，2006年和2007年这两年曾多次入选国家青年队，打过副攻和接应两个位置，获得教练蔡斌认可。2007年代表中国出战世界青年女排锦标赛，与日本半决赛中替补出场的霍萱攻下全队最高的13分，其中拦网一项便得了5分，虽然球队最终不敌巴西收获亚军，但霍萱还是在赛事中证明了自己的实力。

　　值得一提的是，霍萱获得2007年世青赛亚军，参加当年世青赛的还有国手沈静思、惠若琪、杨珺菁、颜妮等球员，而霍萱还在2009年入选中国女排国家队集训大名单，并且打过四国邀请赛漯河站，但随后并没有继续征战国家队。

　　霍萱从打副攻开始，后来又打过接应和主攻，曾经是河南女排的主力成员，在河南队主副接都能打，曾经短暂租借到北京队，而五年前霍萱选择退役。球迷都为霍萱离开人世感到唏嘘不已，“当年也算比较看好的队员，尽管知道你身体一直不算好，但没想到这么突然，愿你在天堂没有病痛，永远快乐。”

　　霍萱生前最后一条微博发布时间是今年4月14日，内容也是与体育有关，向一代篮球传奇科比致敬，“再见Kobe，再见传奇，再见偶像，永远的骄傲，又一次的突破，也是最后一次在NBA的赛场上为我们展现了完美地谢幕战，谢谢你科比布莱恩特。”而网友今天纷纷在霍萱微博上留言，“霍萱一路走好！哀悼！

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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