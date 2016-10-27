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朴槿惠“闺蜜”崔顺实被传唤 直言自己“罪不可恕”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 2016-11-01 10:05
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　　朴槿惠“闺蜜门”事件主角崔顺实露面

　　韩国总统朴槿惠亲信“干政”事件女主角崔顺实10月31日被检方传唤，当天下午抵达首尔中央地方检察厅接受调查。

　　被问讯前，崔顺实接受媒体记者采访，直言自己“犯下不可饶恕的罪行”。

　　【掉了一只鞋】

　　在欧洲停留将近两个月后，现年60岁的崔顺实10月30日上午从英国乘飞机回国。

　　她31日下午出现在首尔中央地方检察厅门口，旋即引发骚动。现场媒体记者描述，崔顺实戴帽子和围巾，双手捂脸，试图从大批媒体记者、抗议人群和安保人员的“夹击”中突围。

　　韩联社电视台报道，混乱中，崔顺实掉了一只鞋，示威人群则不断传出“逮捕崔顺实”“朴槿惠应该辞职”的抗议声。

　　“请原谅我，我很抱歉，”她哽咽着对媒体记者说，“我犯下了不可饶恕的罪行。”

　　崔顺实是朴槿惠前秘书室室长郑润会的前妻，与朴槿惠情同姐妹。韩国媒体先前报道称，崔顺实曾成立两家非营利性质的基金会，并利用与朴槿惠的关系促使多家大企业“慷慨解囊”。她还涉嫌将两家基金会私有化。

　　崔顺实10月27日在德国接受一家韩国媒体采访，否认媒体对她与这两家基金会有关系的指认，但承认曾在总统选举期间修改过朴槿惠的演讲稿，在朴槿惠上任后也收阅过青瓦台资料，但声称并不知道这属于国家机密。

　　【聚焦两宗罪】

　　按韩国检方特别调查本部的说法，崔顺实可能因涉嫌挪用公款、逃税以及违反《总统档案管理法》《外汇交易法》等被起诉。

　　韩联社援引检察人员的话说，崔顺实相关争议主要涉及两点，一是介入两家非营利性基金会的创立和集资，二是审阅来自总统府青瓦台的资料。

　　法律人士分析，如果崔顺实涉嫌挪用公款，检方可以挪用公款和渎职罪对其提起公诉；如果有未经合法批准而集资的行为，可以涉嫌非法筹集和使用捐款的罪名加以起诉；而一旦查明崔顺实审阅青瓦台资料的情况属实，检方则能以涉嫌违反《总统档案管理法》等对她提起公诉。

　　除可能面临的指控外，崔顺实接下来是否会因健康问题躲避检方问讯，成为不少人的关注焦点。

　　她的律师李京在(音译)当天下午在首尔中央地方检察厅门外告诉媒体记者，崔顺实“身体不好，心脏可能有问题”，他会把这一情况告知检察人员。(闫洁)(新华社专特稿)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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