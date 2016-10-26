新华社首尔10月29日电(记者姚琪琳)随着韩国总统朴槿惠“亲信干政”事件持续发酵，韩国民众29日在首尔市中心举行近万人规模集会，要求朴槿惠下台并查明事件的真相。

韩国多个市民团体29日晚共同在首尔市清溪川广场一带举行大规模烛光集会。据韩国媒体报道，主办方表示约有2万名民众参加集会，警方估计实际规模约为9000人。参加集会的民众高喊口号要求朴槿惠下台，并一度试图向青瓦台总统府行进，集会民众与警方发生对峙。主办方表示，将在11月12日组织更大规模的集会活动。

除首尔外，釜山、蔚山、光州等多地当天也分别举行类似集会活动。

另据报道，韩国检方当天对青瓦台总统府多名秘书官的私宅进行突击搜查，并试图进入青瓦台对相关秘书官的办公室进行搜查，但遭到总统府拒绝。韩国检方计划于30日再次对总统府进行搜查。韩国媒体称，总统府与检方的对立恐将引发新一轮风波。

朴槿惠25日在青瓦台发表《致国民书》，就曾向亲信崔顺实事先泄露演讲稿等文件一事向韩国国民道歉。但此后事件并未得到平息，质疑和反对之声此起彼伏，执政的新国家党内部也出现要求朴槿惠退党的声音。据本周最新民调显示，朴槿惠政府的支持率已跌至17%，创下其上台以来的新低。