贝拉，一眼看去就是一个寻常的小姑娘，家住莫斯科，才4岁，正处于无忧无虑的童年时光。

但不管你用俄语、英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语还是中文问她问题，你都会被她流利的口齿震惊到。

4岁女孩熟练掌握7国语言震惊观众

几天前，贝拉包揽了俄罗斯所有头条新闻，起因是在一个电视选秀节目上，她表现出了令人惊叹的语言天赋——熟练掌握7种不同的语言，并且没有特别明显的口音，这震惊了当场的评委和数以百万计的观众。

节目播出后，这段视频在社交网络上被疯转，这个4岁就通晓多种语言的小女孩也一夜之间走红。接着，贝拉上了很多电视节目，不管是主持人还是其他嘉宾，她都能与之进行多语种的交流。

4岁小孩如何学会多国语言？

贝拉的妈妈说，她和老公开始教贝拉英语时，贝拉才2岁。很快，他们就注意到了她对语言的兴趣，可以轻松地掌握一门外语，于是他们决定让她再多学习几门。

他们给贝拉的每一门语言课都聘请了当地的老师，在她3岁半的时候，就已经掌握另外两种语言了。之后的半年里，她又陆续学会了剩下两门外语。

现在，从早上10点到下午1点，再从下午5点到晚上8点，贝拉每天花6个小时学习外语。

许多人听到这一点会指责她的父母剥夺了孩子的童年，但贝拉的父母表示，孩子参加的所有课程都由有趣的游戏组成，孩子也是真的很喜欢上这些外语课。

就贝拉而言，她是在玩，而不是在学习。

俄专家：天才之路布满荆棘

虽然全世界好像都被这个孩子震惊到了，但俄罗斯的神经心理学家安娜提醒大家，在19世纪的俄国，能讲好几种外语的贵族小孩是很常见的。

“在沙俄时期，如果一个贵族家庭的孩子5、6岁了还不能说3到4种语言，那是羞于出门的。上学后，拉丁语和古希腊语也被添加进课程，于是精通5、6种语言是19世纪俄罗斯知识青年的标配。”

安娜也指出，我们只能预见贝拉的“超能力”会持续一小段时间，她以一些音乐神童为例，他们都是随着年龄的增长失去了非凡的能力：要么是声音或听力条件变差，要么是失去了对音乐的兴趣。

而大量的课程和实践或许能让这些孩子充分发挥自己的潜力，创造有利的条件和氛围。

最后，安娜总结道：“我衷心祝福这个女孩，但公众需要明白，真正的天才之路是布满荆棘的。这也是那么多的天才在短短时间内消失匿迹的原因。”(央视新闻综合)