4岁的杰克在“沉思”。

在社交网络时代，任何一张照片都可能成为网友聊天中的爆款表情。

据英国广播公司报道，一个加纳男孩认真学习的照片近日在南非成为爆款表情，没想到，这次爆红为他所在村庄的儿童筹募到数千美元的教育经费。

无意间成“网红”

加纳男孩杰克已经成为南非最著名的学童之一。人们在网上分享一张他认真学习的照片，把他比作一个脾气暴躁的驾驶教练或者毫不留情的保安人员。而此时，远在加纳东部一个村庄的杰克并不知道自己已经成为“网红”。

这张照片的拍摄者为美国摄影师卡洛斯·科尔特斯。2015年，科尔特斯前往加纳制作了一部关于所罗门·阿杜法的纪录片，当时阿杜法正在这个小村庄为孩子们讲授艺术和创造性研究课程。某一节课中，科尔特斯拍下了4岁的杰克“沉思”的表情。

科尔特斯和阿杜法返回美国后，科尔特斯首先在网上分享了这张照片，阿杜法也在他的Instagram账号上转发，两个人都没意识到这张照片具备成为“网红”的潜力。

24小时募2000美元

开始意识到照片正在被病毒式地传播，阿杜法担心网友们的嘲笑可能伤害杰克。到后来，他发现，可以将网友对杰克的喜欢转化为实际的资金帮助。

在杰克居住的村庄，不是所有家庭都有能力把孩子送到学校。而且，他们严重缺乏学习用品。科尔特斯说：“我记得有一天，我们花了20分钟到处寻找，才能确保每个孩子手中都有一支铅笔。”

于是，科尔特斯和阿杜法在网上发起了一项筹款活动，鼓舞喜欢杰克的网友为他捐款，以支付他和村里其他孩子的教育费用。在短短24小时内，他们筹集了2000美元(约合人民币13559元)，达到募款目标的10%。阿杜法说：“我相信我们可以筹到更多经费，这将为孩子们的学习带来很大帮助。”(灵犀)