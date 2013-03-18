洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
“沉思照”变身爆款表情 加纳男孩获捐数千美元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 广州日报 2016-10-29 12:36
分享到：

　　4岁的杰克在“沉思”。

　　在社交网络时代，任何一张照片都可能成为网友聊天中的爆款表情。

　　据英国广播公司报道，一个加纳男孩认真学习的照片近日在南非成为爆款表情，没想到，这次爆红为他所在村庄的儿童筹募到数千美元的教育经费。

　　无意间成“网红”

　　加纳男孩杰克已经成为南非最著名的学童之一。人们在网上分享一张他认真学习的照片，把他比作一个脾气暴躁的驾驶教练或者毫不留情的保安人员。而此时，远在加纳东部一个村庄的杰克并不知道自己已经成为“网红”。

　　这张照片的拍摄者为美国摄影师卡洛斯·科尔特斯。2015年，科尔特斯前往加纳制作了一部关于所罗门·阿杜法的纪录片，当时阿杜法正在这个小村庄为孩子们讲授艺术和创造性研究课程。某一节课中，科尔特斯拍下了4岁的杰克“沉思”的表情。

　　科尔特斯和阿杜法返回美国后，科尔特斯首先在网上分享了这张照片，阿杜法也在他的Instagram账号上转发，两个人都没意识到这张照片具备成为“网红”的潜力。

　　24小时募2000美元

　　开始意识到照片正在被病毒式地传播，阿杜法担心网友们的嘲笑可能伤害杰克。到后来，他发现，可以将网友对杰克的喜欢转化为实际的资金帮助。

　　在杰克居住的村庄，不是所有家庭都有能力把孩子送到学校。而且，他们严重缺乏学习用品。科尔特斯说：“我记得有一天，我们花了20分钟到处寻找，才能确保每个孩子手中都有一支铅笔。”

　　于是，科尔特斯和阿杜法在网上发起了一项筹款活动，鼓舞喜欢杰克的网友为他捐款，以支付他和村里其他孩子的教育费用。在短短24小时内，他们筹集了2000美元(约合人民币13559元)，达到募款目标的10%。阿杜法说：“我相信我们可以筹到更多经费，这将为孩子们的学习带来很大帮助。”(灵犀)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·治安新规：打骚扰电话三次或以上 将被拘留罚款
  • ·新骗局：男子输入美女账号 苹果手机秒变砖头
  • ·宝宝9个月还不会爬？这8种情况警惕运动发育迟缓
    • 中国房企未来该怎么走？
    中国房企未来该怎么走？
    土地“限购令”密集颁发 高价地数量开始减少
        今年以来，和全国楼市一级交易市场一同热闹的，还有各地的土地市场。而在“9·30”调控新政陆续推出后，针对...
  • ·河南出台方案：为商品房去库存开“药方”
  • ·[房产]买房子时选朝向 坐北朝南真的就好吗
  • ·[房产]一楼住宅时要注意什么 这些问题不能忽视
    •  
    		 
    新闻排行
  • 新街跨洛河大桥预计年底前主体完工
  • 今日河南9地中雨局部大雨 明天部分地...
  • 洛阳9座桥梁将要“体检” 各有一次夜...
  • 洛阳市引入燃气供热模式
  • 市五中一名初三女生入选U-14女足国家...
  • 洛阳首条智能环湖健身步道智能在哪儿...
  • 河南省新车排放标准下月起须符合“国...
  • 洛阳市区雨水渐歇 山区或飘雪花
  • 李亚会见中信银行郑州分行行长韩光聚
  • 宁都县委书记当众怒斥多名局长：站没...
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    英国50岁女子在森林中...
    张雨绮宣布再结婚 相识...
    张雨绮走过的红毯 比她...
    奶奶打伞照为何火爆朋...
    精彩热帖

    16年王城菊展

    叶子婉秋

    老城雨中夜景

    水中的火光
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    《行尸》第7季回归...

    朱茵片场庆生 容貌...

    贝儿8岁生日派对

    陈道明全黑潮装出街
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605