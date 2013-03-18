庭审山东辅导老师杖杀儿童案庭审现场。

据齐鲁壹点客户端10月29日消息，今年5月，日照市五莲县发生一起惨案，一名女辅导老师用擀面杖追打在其家中接受课后辅导的三名儿童，致一死两伤。10月27日，该案在日照市中院开庭审理，被告患有复发性抑郁症，应否从轻或减轻处罚？卧室为何放擀面杖，是否有预谋实施犯罪？法庭上，双方就几大争议问题展开了激烈辩论。

追打学生致一死两伤

公诉机关指控，被告人李某兰曾在日照市五莲县高泽镇西楼小学做过代课教师，后被辞退在家。2016年5月28日周六上午，被告人李某兰在家中为被害人何甲(男，11岁)、何乙(女，12岁)、刘某(女，12岁)等八名儿童做课后辅导。10时30分左右，被告人李某兰持擀面杖朝被害人何甲、何乙、刘某三人追打，致被害人何甲颅脑严重损伤经抢救无效死亡，被害人何乙构成轻伤，被害人刘某构成轻微伤。

经北京市法大法庭科学技术鉴定研究所鉴定，被告人李某兰患复发性抑郁症，案发时伴有精神病性症状，评定为限定刑事责任能力。根据原始病历，李某兰自1995年患病，有20多年病史。

庭审从上午9点30分开始，持续近3个小时。庭审中，针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人李某兰，并向法庭出示了擀面杖等物证、抓获经过等书证，证人王某等人的证言、被害人何乙的陈述以及现场勘验笔录、鉴定意见等证据。控辩双方围绕全案的证据进行了一一质证，并就本案的定罪、量刑等问题进行了充分辩论。

是否从轻或减轻处罚成为双方争议的焦点之一。辩护人认为，李某兰被鉴定为限定刑事责任能力，应依法对其从轻或减轻处罚；死者何甲亲属的代理律师对此不予认可，根据刑法规定，“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚”，刑法条文中的表述是“可以”，而不是“应当”。

据了解，本案死者何甲为家中独子，悲痛的亲属坚持要求对被告人李某兰依法从重判处。

卧室里为何放擀面杖

双方争议的另一个焦点为，李某兰到底是抑郁症发作后难以自控的犯罪行为，还是有预谋的实施故意杀人？

案发之前，孩子们正在院子里玩，李某兰叫大家上课，孩子们进屋之后，李某兰便把外屋锁死，又用绳子将西边的门拴死，然后给孩子们发糖，看到有三个孩子进了另一个屋，她跟过去关上门，随即用擀面杖猛击孩子的身上和头部。

“做饭用的擀面杖为何会放在卧室内？上课为何要用绳子把房门拴死？”死者何甲亲属的代理律师认为，李某兰的整个作案过程更像是有预谋的杀人行为。

李某兰在庭上的辩解是，擀面杖一般放在厨房内，但有时为了一边包水饺一边看电视，偶尔放在卧室内。之所以拴死房门，是因为担心上课时孩子们乱跑。

李某兰对起诉书指控的事实没有异议，但辩称自己主观上不想杀害被害人，当庭表示非常后悔，愿意承担相应的法律责任。在法庭上看到受害儿童的惨状，她数度痛哭落泪，要求法庭对自己从重处罚。

被害人亲属、新闻媒体记者等共计20余人旁听了庭审，本案将择期宣判。